[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]주낙영 경주시장 예비후보는 ‘경주 제2의 르네상스’ 10대 공약을 시민들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 주요 공약을 분야별로 나눠 보도자료를 통해 순차적으로 설명해 나갈 계획이라고 20일 밝혔다.

이번 설명은 새로운 공약을 따로 발표하는 것이 아니라 지난 17일 출마선언에서 제시한 정책의 배경과 필요성, 추진 방향을 보다 상세히 알리고 시민들의 이해를 구하기 위한 취지다.

이에 따라 주 후보는 앞으로 ‘공약 시리즈 1·2·3·4’를 통해 포스트 APEC·문화관광, 미래산업·일자리, 도시재개발·광역교통망, 시민행복·농어촌·청년정책 등 핵심 분야를 순차적으로 공개할 예정이다.

그 첫 번째 설명자료인 ‘주낙영의 공약 시리즈 1’에서는 출마선언에서 제시한 10대 공약 가운데 포스트 APEC 프로젝트와 문화관광 분야 구상을 시민들에게 보다 구체적으로 밝혔다.

주 후보는 “경주는 신라 천년의 역사와 문화를 간직한 세계유산도시이지만 관광객 평균 체류시간이 짧고 소비 규모가 작은 구조적 한계를 안고 있다”며 “APEC 정상회의 성공 개최를 통해 축적한 경험과 성과를 경주의 미래 성장동력으로 연결해 관광의 패러다임을 바꿔야 할 시점”이라고 밝혔다.

이어 “포스트 APEC은 단순한 행사 후속사업이 아니라 경주의 도시 브랜드와 국제 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 미래 전략”이라며 “경주를 스쳐가는 관광도시가 아니라 머무르고 소비하는 글로벌 문화관광도시로 바꾸겠다”고 강조했다.

또 주 후보는 포스트 APEC 프로젝트는 문화·경제·평화 3대 축으로 나눠 추진한다고 설명했다.

문화 분야에서는 APEC 기념관과 기념숲 조성, 세계경주포럼 정례화, 국립 APEC 공공외교센터 설립, 보문관광단지 리노베이션 등을 제시했고 경제 분야는 아시아태평양 AI센터 유치와 경제 CEO 서밋 추진 등을 포함했다.

경제 APEC 분야에서는 아시아태평양 AI센터 유치, APEC 경제 CEO 서밋 추진, APEC 퓨처스퀘어 조성 등을 통해 국제 경제교류 기반을 넓히고 평화 APEC 분야에서는 신라통일평화정원 조성, 한반도 통일미래센터 조성 등을 통해 경주의 역사성과 평화 가치를 확장하겠다는 구상을 제시했다.

이와함께 주 예비후보는 ‘관광객 6000만 시대, 세계 10대 문화관광도시’ 도약 비전도 구체화했다.

신라왕경 14개 핵심유적 복원·정비 조기 추진, 신라문화관광단지(신라역사문화대공원) 조성, 세계유산 탐방거점센터 건립, 문무대왕 성역화 사업, 도심 곳곳에 경주를 빛낸 인물동상 건립, 대한민국 역사박물관 경주분관 건립, 구 경마장 부지 역사유적공원 조성 등을 추진한다.

더불어 서경주 폴로파크 관광단지 조성, 북경주 웰니스 관광단지 조성, 해양레저관광거점단지 조성, 동해안 내셔널 트레일 조성 등을 통해 복합 관광 구조를 구축하겠다고 설명했다.

주낙영 예비후보는 “앞으로의 4년은 그 성과를 더 크게 키워 시민들에게 돌려드리는 시간”이라며 “포스트 APEC 프로젝트와 문화관광 대전환으로 경주의 새 미래를 열고 시민과 함께 경주 제2의 르네상스를 실현하겠다”고 말했다.

한편 이번 6·3 경주시장 선거에는 주낙영 예비후보를 비롯해 박병훈 국민의힘 중앙위원회 상임고문, 여준기 경주시체육회 회장, 이창화 전 국가정보원 담당관, 정병두 전 농업협동조합중앙회 회장후보자 등 5명이 국민의힘 공천을 신청 했다.