“정확하고 객관적인 방송 만들어 나갈 것”

[헤럴드경제=서영상 기자] SBS ‘그것이 알고 싶다’ 제작진이 과거 이재명 대통령의 이른바 ‘조폭 연루설’을 보도한 것데 대해 공식 사과했다.

제작진은 20일 입장문을 내고 지난 2018년 7월 21일 방영된 ‘권력과 조폭-파타야 살인사건 그 후 1년’ 편과 관련해 “확실한 근거 없이 의혹을 제기한 것에 대해 사과드린다”고 밝혔다.

‘그알’은 이 방송에서 이재명 당시 경기도지사가 2007년 성남 국제마피아파 조직원 2명의 변호인 명단에 포함됐다며 성남 지역 정치인들과 폭력 조직 간 연루 의혹을 제기했다.

제작진은 “방송 이후 수사에 착수한 경기 분당경찰서는 2018년 11월 해당 혐의에 대해 불기소 의견으로 사건을 검찰에 송치했다. 수원지검 성남지청 역시 같은 해 12월 불기소 처분을 내렸다”고 했다.

이어 “대법원은 지난 2021년 대선을 앞두고 이 후보가 성남 국제마피아파로부터 금품을 수수했다고 주장한 장영하 변호사에 대해 지난 12일 공직선거법상 허위사실공표죄로 징역 1년에 집행유예 2년을 확정했다”며 “이에 따라 이재명 당시 경기도지사와 성남 국제마피아파 간의 연루 의혹은 법적으로 사실이 아닌 것으로 확인됐다”고 했다.

제작진은 “향후 ‘그알’은 SBS가 2024년 제정해 시행 중인 ‘SBS 저널리즘 준칙’을 엄격히 준수해 정확하고 객관적인 방송을 만들어 나가겠다”고 했다.

전날 청와대는 장 변호사의 주장이 허위사실임이 입증된 만큼 관련 보도를 했던 언론들을 상대로 추후보도를 청구해달라고 요청했다.

이 대통령도 이날 오전 소셜미디어에 조폭 연루설을 처음 보도한 ‘그알’을 언급하며 사과 및 추후보도를 공개 요구했다.

이 대통령은 ‘그알’ 제작진을 향해 “이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전중의 하나로 보인다”고 지적했다.

그러면서“정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작폭로한 국민의힘이나 그알같은 조작방송의 반성과 사과가 필요하다”고 적었다.

이 대통령은 “이재명 조폭연루설을 만든 그것이 알고싶다는 과연 순순히 추후보도할 지, 한다면 어떤 내용으로 보도할 지 궁금하다”면서 “그알 PD의 기적의 논리, 김상중씨의 리얼 연기 덕분에 졸지에 살인조폭으로까지 몰렸다”고 했다.

그러면서 “저도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 덧붙였다.