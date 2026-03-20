[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북도의회 이선희 의원이 지난 19일 도의원직을 사퇴하고 청도군수 선거에 본격적으로 나섰다.

20일 이선희 후보에 따르면 이날 국민의힘 경북도당 공천관리위원회에서 주관한 공천 면접에 참여했다.

이선희 후보는 “도의원으로서 책무를 끝까지 다해야 한다는 고민도 있었지만 남은 회기 일정이 마무리 단계에 접어든 상황에서 더 큰 책임을 짊어지는 것이 필요하다고 판단했다“며 ”도의원 활동을 하며 예산과 권한의 구조적 한계를 절감했다. 이제는 청도의 변화를 직접 만들어야 할 시점”이라고 강조했다.

이 후보의 이번 도의원직 사퇴는 단순한 출마 절차를 넘어 청도 발전에 대한 책임을 전면에 내세운 결단으로 평가된다. 현행 공직선거법상 지방의원이 직을 유지한 채 선거운동이 가능함에도 불구하고 스스로 직을 내려놓으며 배수의 진을 친 것이다.

이 후보는 지난 8년간 경북도의회에서 예산결산특별위원장과 기획경제위원장을 역임하며 정책과 산업 전반에서 성과를 쌓아온 인물로 평가받는다. 국민의힘에서도 20년 넘게 활동하며 당의 가치와 노선을 꾸준히 지켜온 점이 강점으로 꼽힌다.

이선희 후보는 이날 청도의 산업구조 전환, 교통·경제 기반 재설계 등을 핵심 공약으로 제시했다.