화학산업 유공자 10명에 표창 수여 “산업 대전환으로 미래 성장” 공유

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 20일 울산테크노파크 대강당에서 ‘제20회 울산 화학의 날’ 기념식과 울산 지역 주력 산업인 석유화학산업의 재도약을 위한 기술 토론회를 개최해 급변하는 세계 산업 환경 대응책을 모색했다.

‘울산 화학의 날’은 지난 1968년 3월 22일 울산에 석유화학단지를 기공한 역사적인 날을 기념하기 위해 지정됐으며, 울산 화학산업 발전에 기여한 10명이 이날 산업통상부 장관 및 울산광역시장 표창을 받았다.

이날 행사에는 서남교 행정부시장을 비롯해 산업통상부, 울산시의회, 화학기업 및 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.

기술 토론회는 ‘석유화학산업 대전환’을 주제로 세계 환경 규제 강화와 인공지능(AI) 제조혁신 전환이라는 산업 변화에 대비한 전략과 기술 동향을 공유하는 것으로 진행됐다.

최재식 카이스트 교수는 ‘울산 국가산업단지의 제조 인공지능 전환(AX)의 성공적인 안착’을 주제로 인공지능을 활용한 제조혁신 방안을 제시하고, 라호원 한국에너지기술연구원 본부장이 ‘가스화 기반 자원순환 기술을 통한 탄소중립 대응 전략’을 소개했다. 이어 김용석 세종대학교 교수가 ‘고부가 화학소재 개발 전략’을 주제로 석유화학산업의 미래 성장 방향을 제시했다.

서남교 울산시 행정부시장은 “대한민국 경제의 버팀목이 되어온 울산 화학산업은 이제 새로운 도약을 위한 전환의 시점에 와 있다”며 “축적된 산업 역량을 바탕으로 인공지능(AI) 기반 제조혁신과 첨단소재 개발을 통해 울산 화학산업이 경쟁력을 확보할 수 있도록 행정력을 모으겠다”고 말했다.