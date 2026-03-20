[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 지역내 9개 금융기관과 ‘용인형 청년예금 우대금리 지원을 위한 업무협약’을 체결했다.

이상일 시장은 “전국 최초로 용인에서 시행하는 ‘용인형 청년예금 우대금리 지원 사업’은 지역의 청년에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 생활밀착형 행정의 대표 사례”라며 “시는 시민생활에 보탬이 될 수 있는 정책을 수립하고, 이 정책이 실현될 수 있도록 노력하고 있다”고 말했다.

이 시장은 “지역 내 농협과 신협이 시의 제안을 수락하고, 지역에 거주하는 청년을 위해 우대금리를 적용할 수 있도록 결정한 것에 감사하다”며 “이 사업을 잘 진행해 전국에서 손꼽히는 모범 사례가 되고, 타 지자체에서도 벤치마킹해 사업이 확산되기를 기대한다”고 말했다.

이 사업은 전국 지방자치단체 중 처음 시도하는 지역 연계형 청년자산형성 모델이다. 협약에 참여한 금융기관은 청년예금 가입자에게 기준금리에 1%의 특별우대금리를 추가 지원한다.1250여명의 청년이 혜택을 받을 것으로 예상된다.

20일 시청 접견실에서 열린 협약식에는 ▷용인농협 ▷모현농협 ▷원삼농협 ▷백암농협 ▷기흥농협 ▷용인신협 ▷양지신협 ▷백암신협 ▷수지신협이 참여했다.

협약에 따라 용인에 거주하는 18세부터 39세 청년 중 ▷장병내일준비적금 ▷청년도약계좌 ▷청년내일저축계좌 만기자는 NH농협·신협 등 지역내 34개 지점에서 특별 우대금리가 적용된 전용 예금상품에 가입할 수 있다. 해당상품은 가입한도 1000만 원, 예치기간 12개월로 운영된다.

아울러 시는 예금 가입 청년들의 안정적인 금융생활을 돕기 위해 맞춤형 금융역량 강화 교육 및 상담 등 특별한 혜택을 제공해 자산관리 경험도 지원한다.

시는 협약을 통해 정책적금 만기 이후 단계 공백을 해소하는 지원 체계를 마련했고, 지역 금융기관과 청년들이 체감할 수 있는 자산형성 정책을 확대할 방침이다.