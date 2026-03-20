[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 한국국토정보공사(LX) 광양지사는 제25회 광양매화축제 현장을 찾아 지적측량 상담과 측량체험을 할 수 있는 ‘찾아가는 상담소’를 운영 중이다.

LX광양지사는 축제 기간 현장을 찾은 방문객들을 대상으로 공공기관의 전문성을 알리고, 지적 측량의 다채로운 적극 행정 서비스를 제공해 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

주요 운영 프로그램으로는 토지 경계, 분할, 합병 등 지적측량 절차와 수수료에 대한 1 대 1 맞춤형 컨설팅 등이 운영되고 있다.

또한 지적 재조사 사업의 가치와 공간정보사업을 통한 미래 비전 홍보와 함께 시민들이 첨단 측량 장비를 직접 만져보고 체험할 수 있는 소통의 장도 마련했다.

특히 평소 접하기 어려운 전문 측량 장비를 직접 체험해 보는 ‘측량체험존’ 공간은 가족 단위 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사하고 있다.

이응주 LX광양지사장은 “앞으로도 찾아가는 상담소를 확대 운영해 현장 중심의 적극 행정을 통해 국민의 재산권 보호에 앞장서겠다”고 말했다.