[헤럴드경제=민성기 기자] 김민석 국무총리가 유시민 작가를 향해 “유명세, TV 출연 즐기는 강남 지식인”이라고 비판한 것에 대해 사과했다.

김 총리는 20일 페이스북을 통해 “‘혼자 있을 때라도 늘 삼가야 한다’는 공자님 말씀처럼 혼잣말이든 토론이든, 절제와 품격이 필요하다 생각해 온 입장에서 부끄럽다”며 이같이 밝혔다.

앞서 뉴데일리는 김 총리가 김현 더불어민주당 의원과 주고받은 이같은 텔레그램 대화 내용을 보도했다. 대화 내용에서 김 총리는 유 전 이사장을 두고 “TV 출연을 즐기는 강남 지식인”이라고 했다.

김 총리는 “유시민 선배님을 늘 형이라 부르며 그 탁월함을 인정하는 사람이다. (유 전 이사장이) 총리를 했으면 좋겠다고 의견을 낸 바 있을 정도”라고 했다.

이어 “20여 년 전의 정치적 격변 과정에서 제게 느꼈을 불편을 늘 죄송하게 생각하고, 지난 계엄 이후 누차에 걸쳐 공개 칭찬해 준 데 감사를 표해왔다”며 “어려운 시기의 탁월한 신경안정력에도 늘 감사했다”고 했다.

그러면서 “단일화에 대한 제 충정을 인정해 준 노무현 대통령의 자서전을 감수해 준 데 대해서도 늘 감사하게 생각한다”고 밝혔다.

김 총리는 “물론 정치적 생각은 달랐던 적이 많다”며 “DJ(김대중 전 대통령)에 대한 생각도, 민주당에 대한 생각도, 국면에 대한 판단도 달랐던 적이 많다”며 “최근 검찰개혁 과정에 대한 논평의 정확성과 세밀함, ABC론의 타당성과 부작용 등에 대해서도 생각이 다르다”고 했다.

이어 “제가 보다 자유로워지면 편히 말씀을 나눠보고 싶기도 하다”며 “사적 표현에서 불편함에 대해 다시 한번 정중히 공개사과드린다”고 밝혔다.