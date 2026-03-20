[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울랜드가 글로벌 트렌드로 확산되고 있는 K컬처를 서울랜드만의 방식으로 풀어낸 봄 축제 ‘K-도파민페스티벌’을 개최한다.

서울랜드 ‘K-도파민 페스티벌’은 오는 3월 21일부터 6월 7일까지 첫 선을 보인다. 이번 축제는 K컬처와 놀이공원의 특별한 만남을 콘셉트로 기획된 행사로, 전 세계적으로 주목받고 있는 K컬처를 서울랜드 스타일로 재해석한 것이 특징이다. K레트로 문화 체험부터 다양한 K푸드, K팝 공연 콘텐츠까지 한 자리에서 즐길 수 있다.

서울랜드 K-도파민 페스티벌의 특징은 서울랜드 삼천리동산 일대가 ‘K-도파민존’으로 변신한다는 점이다. 서울랜드의 삼천리동산은 귀신동굴, 장터 등 한국적인 테마가 모여있는 공간으로, 여기에 문방구, 골목길 등 공간적 요소를 강화해 관람객들이 자연스럽게 한국적인 분위기 속에서 다양한 체험 콘텐츠를 즐길 수 있도록 했다. 서울랜드는 이 공간을 통해 한국을 방문하는 외국인 관광객들에게도 색다른 K문화 체험을 선보일 예정이다.

K-도파민존의 하이라이트는 ‘응답하라, 오징어 문방구’다. 과거 문방구는 학용품부터 오락기 게임, 군것질, 장난감까지 없는 것이 없던 어린 시절 추억의 공간으로, 한때 학교 앞에서 가장 많은 즐거움을 선사하던 ‘도파민 충전소’였다. 서울랜드는 이러한 문방구 문화를 현대적으로 재해석해 한국인들에게는 추억을, 외국인 관광객들에게는 새로운 K레트로 문화를 체험할 수 있는 이색 공간으로 선보인다.

오징어 문방구에서는 매주 주말 다양한 이벤트와 경연 프로그램이 펼쳐진다. 타미야, 히트레이서 등 유명 미니카와 애니메이션 캐릭터 미니카를 직접 체험할 수 있는 레이싱 트랙이 설치되며, 관람객들이 참여하는 미니카 레이싱 대회도 개최된다. 또한 펌프, 철권 등 오락실 게임이 마련돼 실력을 겨루는 게임 대회도 진행될 예정이다. 여기에 코인노래방을 활용한 ‘세기말 노래자랑’도 열려 고득점자들이 무대에서 실력을 뽐내는 색다른 참여형 이벤트가 진행될 예정이다. 오징어 문방구 운영 일정과 이벤트 진행에 관련한 자세한 일정 및 참여 방법은 추후 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

먹거리 역시 풍성하다. K-도파민존에서는 놀이공원에서 쉽게 접하기 어려운 정통 K푸드를 만나볼 수 있다. 장터와 초당순두부 등 한식당에서는 순두부찌개와 장터국밥, 잔치국수, 전과 막걸리 등 한국적인 메뉴를 만날수 있다. 또한 떡볶이, 소떡소떡, 십원빵 등 다양한 길거리 음식까지 더해져 한국 대표 먹거리 문화를 한 자리에서 즐길 수 있다.

K푸드로 에너지를 충전했다면 K컬처의 핵심인 K팝 공연 콘텐츠도 관람할 수 있다. 서울랜드는 이번 축제를 통해 새로운 야간 공연 ‘K팝 시그니처쇼’를 처음 선보인다. K팝 시그니처쇼는 국내외에서 주목받고 있는 현실 속 미래 도시 한국의 K-사이버펑크 무드를 적극적으로 반영한 공연으로, EDM스타일로 재해석된 K팝과 대형 멀티 LED 화면을 활용한 인터랙티브 미디어아트, 레이저 특수효과, 화려한 불꽃 퍼포먼스가 결합된 새로운 형태의 인터랙티브 야간 공연이다. K팝 시그니처쇼는 3월 28일부터 매주 금토일과 공휴일에 진행될 예정이다.

이 외에도 화려한 K팝 댄스 공연 ‘얼티메이트 케이팝’, 라이브 밴드 공연으로 K팝을 즐길 수 있는 ‘루나 버스킹 & 밴드’ 등 다양한 공연 콘텐츠가 준비돼 있다. 또한 블록버스터 가족뮤지컬 ‘애니멀킹덤’, 서울랜드 인기 캐릭터 루나리프와 코코가 등장하는 캐릭터 인형극 ‘떠나요, 동화의 숲’이 새로운 시즌으로 관람객들을 만날 예정이며, 인기 야간 공연 ‘루나 빛의 전설’도 방문객들을 찾아온다.