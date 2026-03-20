재개발·재건축 등 주택사업 총 40곳 추진… 도시 전반 변화 가속 자양·중곡·광장 등 핵심 권역 중심 대규모 주거환경 개선 본격화 신속통합기획 6곳, 모아타운 8곳, 소규모 주택정비사업 19곳 등 병행… 개발 유형 다각화로 정비 속도 제고

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 재개발·재건축을 중심으로 한 대규모 정비사업을 지속 추진하며 도시 전반의 주거환경 개선에 속도를 내고 있다.

현재 추진 중인 주택사업은 총 40곳으로, 노후 주거지가 밀집한 지역을 중심으로 ‘명품 주거지’로의 전환이 가시화되고 있다.

민선 8기 들어 광진구는 노후·저층 주거지 개선을 위해 전담부서를 신설하는 등 사업 발굴부터 추진까지 행정 지원을 강화해 왔다.

특히 신속통합기획, 모아타운, 소규모주택정비사업을 병행 추진해 사업 유형을 다각화하고, 단계별 사업 속도를 높이며 정비사업 전반에 속도를 높이고 있다.

또, 정비사업 추진 과정에서 주민설명회와 정비사업 아카데미를 운영해 주민 이해도와 참여도를 높이고, 초기 단계부터 행정이 적극 지원해 갈등을 최소화하며 사업 추진력을 확보하고 있다.

현재 대규모 정비사업은 자양동, 중곡동, 광장동 일대를 중심으로 추진되고 있다.

대표적으로 자양4동 A구역은 약 13만9000㎡ 규모로 최고 49층, 2999세대 대단지로 조성될 예정이며, 정비구역 지정 이후 조합설립을 위한 절차가 진행 중이다.

중곡4동 신향빌라 재건축사업은 중곡동 18-24번지 일대 약 1만5000㎡ 규모로, 층수 제한 완화를 통해 최고 20층, 339세대 규모로 추진되고 있으며 현재 조합설립인가를 준비 중이다.

광장동 극동아파트는 한강변에 위치한 대표적인 정비사업단지다. 지하철 5호선 광나루역 역세권에 입지한 재건축 사업으로, 현재 정비계획 입안을 위한 주민공람, 주민설명회, 의견청취 절차를 마쳤으며, 올해 4월 정비구역 지정 및 정비계획 결정이 예정돼 있다. 계획안에 따르면 용적률 339.5%를 적용해 최고 49층, 2049세대 규모로 조성될 계획이다.

이와 함께 구의2동 일대도 신속통합기획 후보지로 선정돼 정비계획 수립이 추진되며, 그간 개발에서 상대적으로 소외됐던 지역까지 변화가 확산되고 있다.

모아타운 사업도 활발하다. 자양·광장·구의동 일대 8곳에서 후보지로 선정되어 관리계획 수립 등 단계별 절차가 진행 중이며, 저층 주거지 특성에 맞춘 계획적 개발을 통해 기반시설과 공동이용시설 확충이 기대된다.

소규모주택정비사업 역시 병행 추진 중이다. 가로주택정비, 자율주택정비, 소규모 재건축·재개발 등 다양한 방식으로 총 19곳에서 사업이 진행되고 있으며, 일부 사업지는 착공 단계에 들어서는 등 지역 곳곳에서 주거환경 개선이 가시화되고 있다.

이처럼 광진구는 대규모 재개발·재건축부터 모아타운, 소규모 정비사업까지 단계별·유형별 사업을 지역 특성에 맞게 추진하며 도시 전반의 체계적인 변화를 이끌고 있다.

김경호 광진구청장은 “노후 주거지 정비사업은 주민 삶의 질을 높이는 핵심 과제”라며 “주민과 행정이 함께 협력해 사업을 신속하고 안정적으로 추진해 명품 주거지로 탈바꿈해 나가겠다”고 밝혔다.