- 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 ‘2026 한국산업의 브랜드파워’ 주얼리 부문 1위

- 2004년부터 23년째 부동의 1위… 국내 주얼리 시장 선도 브랜드 위상 증명

- 4월 1일부터 한 달간 역대급 혜택 담은 ‘브랜드파워 1위 기념 고객 감사제’ 진행

국내 대표 패션 주얼리 브랜드 미니골드(miniGOLD)가 ‘2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 패션주얼리 전문점 부문에서 23년 연속 1위에 선정됐다.

‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 대한민국 소비 생활을 대표하는 브랜드 경쟁력을 측정하는 국내 최고 권위의 지표다.

미니골드는 지난 2004년 첫 1위 선정 이후 올해까지 한 번도 자리를 놓치지 않고 ‘23년 연속 1위’라는 기록을 세우며, 주얼리 업계 내 독보적인 브랜드 가치와 소비자 신뢰를 다시 한번 확고히 했다.

미니골드는 독자적인 디자인 연구소를 통해 트렌드를 선도하는 제품을 지속적으로 선보이고 있으며, ‘내 생애 첫 번째 주얼리’라는 브랜드 철학 아래 K-주얼리의 대표 브랜드로서 입지를 굳건히 하고 있다.

미니골드는 이번 23년 연속 1위 수상을 기념하여 고객들의 성원에 보답하고자 4월 1일부터 한 달간 전국 오프라인 매장 및 공식 온라인몰에서 대규모 고객 감사 이벤트를 진행한다.

노희옥·노민정 대표이사는 “1978년 창립 이래 반세기에 가까운 시간 동안 미니골드에 보내주신 변함없는 신뢰와 사랑 덕분에 23년 연속 1위라는 영광스러운 기록을 이어갈 수 있었다”며 “앞으로도 고객에게 더욱 신뢰받는 브랜드로서 정체성을 강화하고, 진정성 있는 가치 경영을 통해 고객의 일상을 더욱 빛나게 만드는 주얼리 브랜드로서의 자부심을 지켜나가겠다”고 밝혔다.