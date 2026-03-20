연 소득, 재직 기간 조건 없어 최고금리 연 9.5% 이하로 제한

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 20일 제2금융권 대환 전용 상품인 ‘KB국민도약대출’을 출시한다고 20일 밝혔다.

KB국민도약대출은 2금융권 신용대출을 보다 낮은 금리의 1금융권 대출로 전환해주는 상품으로 2023년 출시한 국민희망대출을 개편했다. 대상은 2금융권 신용대출을 6개월 이상 이용 중인 고객이다.

국민은행은 최대한 많은 금융소비자가 KB국민도약대출의 혜택을 누릴 수 있도록 대상 요건을 완화했다. 연 소득과 재직 기간에 제한을 두지 않아 직장인뿐 아니라 개인사업자, 프리랜서 등 다양한 직군의 고객도 대출을 신청할 수 있다.

특히 실질적인 이자 부담 경감을 위해 대출 최고금리는 연 9.5% 이하로 제한한다. 이는 대출 실행 이후에도 동일하게 적용돼 상환 기간에 기준금리(금융채 12개월물)가 상승하더라도 연 9.5% 이하의 금리로 대출을 이용할 수 있다.

청년이나 중∙저신용자 등 금융거래 이력이 부족한 씬파일러(Thin Filer) 고객의 특성을 고려해 대안정보를 활용한 저신용자 특화 신용평가 모델도 도입했다.

국민은행 관계자는 “경제적 어려움을 겪고 있는 금융취약계층의 부담을 덜어주는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 포용금융 프로그램을 통해 금융 지원의 사각지대를 줄이고 취약 차주에 대한 지원을 확대해 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.