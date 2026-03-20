[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 오는 23일부터 27일까지 닷새간 봄철 다중이용시설 주변 음식점 135곳을 대상으로 위생점검 및 수거·검사를 실시한다고 20일 밝혔다.

이번 점검 대상은 김밥, 샌드위치, 햄버거 등 간편 조리식품을 판매하는 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 등으로, 특히 지난해 점검을 받지 않았거나 행정처분 이력이 있는 업소를 우선적으로 점검한다.

주요 점검 항목은 소비기한 경과제품 판매·사용·보관 여부, 표시 및 보관 기준 준수 여부, 무등록·무표시 제품 사용 여부, 식품 관계법에서 정한 영업자 준수사항 및 시설기준 준수 여부 등이다.

대구시는 위생 점검과 함께 김밥, 샌드위치 등 간편식 조리식품 16건을 수거해 안전성 검사를 병행한다.

점검 결과 위반 업체에 대해서는 관련 법령에 따라 행정처분을 실시하고 부적합 제품은 현장에서 즉시 회수해 폐기한다.

시는 지난해 봄 나들이철 기간 동안 총 233곳을 점검해 건강진단 미필, 시설기준 위반 등 법령을 위반한 업소 31곳을 적발하고 행정처분을 실시한 바 있다.

노권율 대구시 위생정책과장은 “따뜻한 봄을 맞아 나들이객이 급증할 것으로 예상되는 만큼 시민들이 자주 찾는 명소 주변 음식점의 위생 관리를 강화해 식품 안전사고 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.