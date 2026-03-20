1년물 3.0% 5년물 3.5%…‘금리 인하’ 기조는 지속 천명

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 사실상의 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 10개월 연속 동결했다.

중국인민은행은 20일 일반 대출 기준이 되는 1년물 LPR을 3.0%, 주택담보대출 기준 역할을 하는 5년물 LPR을 3.5%로 각각 유지한다고 발표했다.

중국에서는 매월 20개 주요 상업은행이 자체 자금 조달 비용과 위험 프리미엄 등을 고려한 금리를 은행 간 자금중개센터에 제출하고, 인민은행은 이렇게 취합한 LPR을 점검한 뒤 공지한다. 기준금리가 별도로 존재하지만 당국이 오랜 기간 이를 손대지 않았기 때문에 시중은행들에는 LPR이 사실상 기준금리 역할을 한다.

중국은 내수·부동산 침체가 이어지는 가운데 2024년 10월 LPR을 0.25%포인트 인하(1년물 3.35→3.1%·5년물 3.85→3.6%)했고, 도널드 트럼프 2기 미국 행정부와의 관세 전쟁이 겹치면서 경기 부양 압박이 커지자 지난해 5월 0.1%포인트씩 추가 인하했으나 이후로는 조정하지 않고 있다.

시장 전문가들은 이달 역시 중국이 LPR에 변동을 주지 않을 것이라고 예측해왔다. 로이터통신은 이번 주 시장 참여자 20명을 조사한 결과 모든 응답자가 LPR 동결을 예측했다고 전했다.

다만 중국이 지난해 말 중앙경제공작회의와 이달 양회(兩會·전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의) 등 중요 계기마다 경제의 안정적 성장과 물가의 합리적 회복 촉진을 통화정책의 중요 고려 대상으로 삼았고, 지급준비율·금리 인하 등 정책 도구를 운용하겠다는 입장을 천명한 만큼 LPR을 포함한 각종 금리 조정이 올해 안에 계속 이뤄질 것이라는 관측이 나온다.

인민은행은 올해 1월 재대출 금리를 낮춰 농업과 과학·기술 분야, 민영 중소기업을 지원하겠다는 방침을 밝히기도 했다.