[헤럴드경제=김지윤 기자] 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 장기화하며 국제유가가 치솟자, 대체에너지 관련주들의 주가가 급등하고 있다.

태양광, 풍력 등의 사업을 영위하는 SK이터닉스의 주가는 이달들어 약 86.46% 오르며, 코스피 전 종목 중 상승률 1위를 기록했다.

20일 한국거래소에 따르면 지난달 마지막 거래일 종가 기준 2만8800원이었던 SK이터닉스의 주가는 전날 5만3700원에 마감됐다. 종가 기준 SK이터닉스의 주가가 5만원을 돌파한 것은 처음이다. SK이터닉스의 주가는 이날도 장 초반 20% 넘게 급등해 6만원 선마저 돌파했다.

지난달 초중순만 해도 2만원대에서 움직였던 SK이터닉스의 주가는 미국과 이란의 전쟁이 발발하며 급상승 흐름을 탔다.

특히 국제유가의 기준이 되는 브렌트유 선물 가격이 장중 배럴당 110달러대로 올라선 지난 9일, 고유가 충격에 코스피가 5.96% 하락하는 상황에서도 SK이터닉스의 주가는 5.86% 상승을 기록했다.

또 전날 이스라엘의 이란 가스전 공격에 이란이 중동 전역의 에너지시설 공격으로 응수하며 브렌트유가 장중 119달러를 넘어서자, SK이터닉스의 주가는 무려 26.06% 급등했다.

중동발(發) 지정학적 리스크에 국제유가 폭등이 반복되자 대체에너지 사업을 주로 영위하는 SK이터닉스에 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

SK이터닉스는 전국에 퍼져있는 중소형 태양광 발전소들을 매입해 구조화하는 사업을 진행 중이다. 또 육상 및 해상 풍력 파이프라인을 보유하고 있다. 신재생에너지 연계형 에너지저장장치(ESS) 사업 확장을 비롯해 미국 블룸에너지의 고효율 연료전지 국내 공급권을 보유하고 있다는 점도 강점이다.

여기에 지난달 글로벌 투자사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 SK디스커버리와 한앤컴퍼니가 보유한 SK이터닉스 지분 총 43.5%를 3480억원에 인수하기로하면서 주가에 탄력이 붙었다.

SK그룹은 KKR과 합작법인(JV) 설립을 추진 중인데, SK이터닉스는 향후 KKR이 국내 청정에너지 시장에 진입하는 교두보 역할을 맡을 것으로 기대된다.

허재준 삼성증권 연구원은 “SK이터닉스는 올해 연료전지와 풍력 인도 물량으로 역대 최대 매출 달성이 기대된다”며 “과거 공사 중심의 사업에서 고마진 개발 용역 및 전력 중개 매출을 중심으로 체질개선에 나서고 있다”고 분석했다.

SK이터닉스 외에도 가정용·산업용 태양광 설비를 생산하는 HD현대에너지솔루션(31.06%, 14위), 태양광용 폴리실리콘, 태양광 모듈 등의 사업을 영위하는 OCI홀딩스(30.39%, 15위), 해상풍력용 강관 사업을 하는 세아제강지주(24.51%, 20위) 등도 이달 높은 상승률을 보였다.

이 밖에도 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하고, 중동 곳곳에서 폭격이 벌어지며 해운, 방산 관련 주가 이달 코스피 상승률 상위권에 이름을 올렸다. 흥아해운(69.82%, 3위), LIG넥스원(37.92%, 9위), 한화시스템(24.12%, 22위) 등이다.