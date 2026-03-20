마제스티골프(대표 정병호)가 ‘프레스티지오 14(PRESTIGIO 14)’ 론칭 이벤트로 국내 공식 출시의 신호탄을 쐈다.

서울 도산대로 ‘클럽디청담’에서 지난 18일 열린 미디어 행사에서는 ‘프레스티지오 14’를 형상화한 오브제에 덮인 천을 마제스티골프 공식 앰배서더 김자영 프로가 정병호 대표와 함께 걷어냈다. 프레스티지오 14 헤드를 실제로 본 뜬 조형물로, 참석자들의 관심을 끌었다.

정병호 대표 환영 인사로 본격적인 행사가 시작됐고, 마제스티골프 제품 총괄(CPO) 키무라 히데키가 직접 신제품을 소개하는 순서로 이어졌다. 정 대표는 “새롭게 선보이는 프레스티지오 14를 통해 마제스티골프는 골프 세계에서 품질이 의미하는 바를 새롭게 정의하고 있다” 라며 “더 가볍고 강하게 만들어 공이 더 멀리 날아갈 수 있도록 많은 노력을 기울였다” 라고 프레스티지오 14를 소개했다.

마제스티골프의 ‘프레스티지오 14’ 런칭 팝업 공간은 오는 24일까지 운영된다. 팝업 기간 중 방문한 고객에게는 골프공 1슬리브와 마제스티 할인 쿠폰 등 소정의 기념품도 증정한다.