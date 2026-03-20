모즈타바 하메네이.[케티이미지]
모즈타바 하메네이.[케티이미지]

[헤럴드경제=이원율 기자]중동 사태가 3주가량 이어지는 가운데, 현재 이란의 드론·미사일 비축량이 2~3개월은 버틸 수준이라고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 분석가들을 인용해 20일 전했다.

SCMP는 지난달 28일 이란 최고 지도부를 겨냥한 미국과 이스라엘 공습으로 전쟁이 개시된 후 이란도 이스라엘과 중동의 미군 시설을 공격하고 있지만, 이란은 최근 드론·미사일 발사를 초기보다 줄인 상태라며 이같이 보도했다.

미국과 이스라엘은 전쟁 초반 1발당 10억원에 가까운 AGM-154 활공 폭탄, 60억원 상당의 대공 미사일, 200억원 수준의 사드(THAAD) 요격 미사일을 퍼부었다.

다만, 이란은 비교적 저가의 드론 공격에 치중하며 탄도 미사일을 아꼈다.

SCMP는 개전 후 이스라엘군은 이란의 탄도미사일 보유량은 2500기로 추산했으며, 지난 5일 미 국방부는 개전 후 엿새간 이란이 탄도미사일 500기와 드론 2000대를 쏜 것으로 추정했다고 보도했다.

이와 관련, 베이징 소재 싱크탱크 남중국해전략태세감지계획(SCSPI)의 후보 소장은 현재 이란의 탄도미사일 보유량은 1000개로 개전 이전의 30% 수준으로 감소한 것으로 봤다.

후 소장은 “그럼에도 이란은 드론 분야에서 상당한 우위를 점하는 중”이라며 “자폭 드론의 생산과 배치가 용이하고 재고가 충분할 것”이라고 설명했다.

그러면서 “미국과 이스라엘이 이란의 숨겨진 드론·미사일 보관 장소를 찾기에 주력하겠지만 현 추세라면 그런 작전은 쉽지 않을 것”이라며 “이란은 2~3개월의 작전을 지속할 수 있는 드론과 미사일을 갖고 있다. 이란 전쟁이 빠르게 종결되지 않을 것”이라고 덧붙였다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일 예루살렘에서 진행한 기자회견에서 발언하고 있다.[로이터]
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일 예루살렘에서 진행한 기자회견에서 발언하고 있다.[로이터]

이는 이스라엘측 입장과는 사실상 정반대되는 예측이다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 19일(현지시간) 이란과의 전쟁에서 압도적 승리를 거뒀다고 주장, 이란이 더이상 핵연료를 농축하거나 미사일을 생산할 수 없는 상태에 이르렀다고 밝혔다.

네타냐후 총리는 개전 후 2번째 기자회견에서 “이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다”고 전망했다.

또, 이란의 새 최고 지도자인 모즈타바 하메네이를 직접 언급하면서 “후계자 역할을 해야 할 그가 현재 모습을 보이지 않고 있다”며 “이란 정권 고위 관리들 사이 엄청난 긴장감이 흐르는 중”이라고 주장하기도 했다.


yul@heraldcorp.com