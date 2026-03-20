여행 기간 동안 주차대행 서비스 차량 보관, 정기점검 및 소모품 교환

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 공항을 이용하는 고객을 대상으로 프리미엄 차량 보관 및 관리 서비스를 제공하는 ‘벤츠 에어포트 서비스’의 운영 범위를 기존 인천국제공항에서 김포국제공항(국내선 포함)으로 확대한다고 20일 밝혔다.

‘에어포트 서비스’는 고객이 공항 이용 시 지정 장소에 차량을 인도하면, 공항을 떠나 있는 동안 차량을 실내 주차장에 안전하게 보관하고 필요에 따라 점검 및 관리 서비스를 제공한 뒤, 도착 일정에 맞춰 차량을 전달하는 프리미엄 차량 케어 프로그램이다.

이번 김포국제공항으로의 서비스 확대는 공항 이용객 증가로 인한 주차장 혼잡 및 대기 시간 등의 불편을 줄이고, 고객이 보다 편안하게 여행을 시작하고 마무리할 수 있도록 마련됐다.

해당 서비스는 2023년 11월 1일 이후 벤츠 신차를 구매한 고객을 대상으로 ‘무상 서비스 기간’ 내 최대 3회 제공되며, 같은 기간 내 순수 전기차를 구매한 고객에게는 횟수 제한 없이 제공된다.

서비스 이용을 희망하는 고객은 ‘벤츠 고객 컨택센터’를 통해 사전 예약 후 지정 장소에 차량을 인도하면 된다. 차량은 미세먼지 및 폭우 등의 영향을 받지 않는 실내에 보관되며 신청을 통해 정기점검 및 소모품 교환 등 종합적인 관리 서비스를 함께 제공받을 수 있다.

톨스텐 슈트라인 벤츠 코리아 고객 서비스 부문 총괄 부사장은 “에어포트 서비스는 단순한 차량 보관을 넘어, 고객의 여행 기간 동안 차량을 최상의 상태로 관리하는 프리미엄 차량 케어 프로그램”이라며, “앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 벤츠만의 차별화된 프리미엄 서비스 경험을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, ‘에어포트 서비스’는 연중무휴로 오전 4시부터 자정까지 운영되며, 인천국제공항에 한해 차량 클리닝 및 전기차 충전 서비스(충전 비용 별도 청구)도 이용 가능하다.