축제 인기 상품 사전 판매 축제 전후 상설 운영 소상공인 판로 확장

[헤럴드경제=서재근 기자] 한진은 오는 26일 개막하는 ‘논산딸기축제’에 앞서 디지털 이지오더 내에 온라인 전용 기획관을 오픈한다고 20일 밝혔다.

이번 기획관은 축제 현장의 생동감을 디지털로 연결해 지역 경제 활성화에 기여하고, 축제 전후로 이어지는 안정적인 판매 생태계를 구축하기 위해 기획됐다.

논산딸기축제 전용관에서는 행사에 참여하는 주요 업체들이 입점해 딸기모찌, 딸기 초콜릿 등 현장의 인기 상품을 선보인다. 온라인 기획관 방문 고객은 축제 개막 일주일 전부터 미리 상품을 구매할 수 있으며, 축제 종료 후에도 약 한 달간 운영되는 전용관을 통해 현장에서 경험한 로컬 상품을 간편하게 재구매할 수 있다.

한진은 축제 개막에 앞서 온라인 기획관을 조기 가동함으로써 행사에 대한 기대감을 높이는 홍보 파트너 역할을 수행한다. 특히 축제 기간에 집중되는 소비를 전후로 확장해 소상공인에게는 집중 판매 기간 연장의 효과를, 고객에게는 장소와 시간에 구애받지 않는 끊김 없는 쇼핑 경험을 선사할 계획이다.

판로 확장을 희망하는 지역 소상공인을 위한 통합 설루션도 한층 강화했다. 한진은 단순 판매 중개를 넘어 주문 관리와 전국 택배 배송이 결합된 원스톱 서비스를 지원한다. 특히 강력한 물류 네트워크를 기반으로 수도권 주요 지역 내 당일 배송 및 전국 익일 배송 서비스를 제공한다.

아울러 디지털 이지오더를 지자체 축제의 전략적 마케팅 플랫폼으로 적극 지원한다. 플랫폼 메인 페이지 내 전용관 노출을 비롯해 수백만 명의 사용자를 보유한 한진택배 앱 광고, 공식 SNS 채널 홍보 등을 전방위적으로 가동해 축제의 대외 인지도를 끌어올린다.

한진 관계자는 “디지털 이지오더는 소상공인에게는 운영 부담을 덜어주고 지자체에는 축제 홍보와 수익성을 극대화해주는 상생 플랫폼”이라며 “앞으로도 지역 축제와의 협력을 강화해 소상공인의 판로를 넓히고, 구매 고객들에게 우수한 로컬 상품을 가장 빠르고 안전하게 전달할 수 있는 물류 기반의 판매 지원 서비스를 이어나갈 것”이라고 말했다.