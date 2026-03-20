[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 하정우가 약 256억원 상당의 건물 2채를 내놓은 이유에 대해 “다른 투자에 관심이 생겼다”고 밝혔다.

19일 매일경제에 따르면, 유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’에 공개된 ‘20년 찐친 하정우가 삭발하고 최화정 누나에게 달려온 이유?(공개 연애)’라는 제목의 영상에는 tvN 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’에 출연 중인 하정우가 함께했다.

최화정은 하정우의 신작인 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’에 대해 이야기를 나누다가 “건물 다 팔았다고 뉴스 나왔더라”라고 말문을 열었다.

하정우는 “아니다. 그냥 내놓은 건데. 너무 관심을, 감사하다”라고 말문을 연 뒤 “드라마 제작발표회를 했는데 거기서 ‘드라마 찍으면서 심경의 변화가 있어서 건물을 내놨냐’라는 질문을 하더라. 제작발표회에서 이런 질문을 받는건 아마 나밖에 없을거다”라고 말했다.

그러면서 하정우는 건물 2채를 내놓은 이유에 대해 “나의 지난 어떤 잘못된 투자가 생각이 나더라”라면서 “그리고 다른 거에 더 관심이 생겨서 넘어가려고 한다”고 설명했다.

이에 최화정은 “보통 이제 대한민국에서 건물주가 되면 자기의 모든 목표가 실현이 됐다고 생각을 한다. 그런데 막상 고충이 엄청 많다”고 말했고, 하정우는 “엄청 많다”고 동의했다.