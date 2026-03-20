20일 첫 교육…전국 경찰관서로 확대 헌법학자·교수·변호사 등 강사 초빙

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰청이 헌법과 인권 수호의 가치를 강화하기 위해 전국 경찰관들을 대상으로 본격적인 헌법 교육에 나선다.

경찰청은 20일 서울 서대문구 청사 참수리홀에서 지휘부와 소속 전 직원이 참석한 가운데 경찰 헌법 가치 내재화 교육을 실시했다.

이번 교육은 올해 경찰청의 중점 추진 과제인 헌법과 인권 수호 가치를 강화하기 위한 실천의 일환으로 마련됐다. 경찰 관계자는 “경찰 활동의 궁극적 목적이 ‘헌법 질서 수호’에 있다는 사실을 재확인하기 위해 추진된 것”이라고 말했다.

첫 교육에선 한국헌법학회 상임이사인 공진성 한국외대 법학전문대학원 교수가 ‘경찰은 제복 입은 헌법의 수호자’를 주제로 강의했다. 그는 실제 현장의 사례를 토대로 헌법적 책임과 경찰권의 헌법적 원천, 헌법적 리더십을 다뤘다.

이날 교육에 참석한 한 경찰은 “제복 입은 경찰관 한 명 한 명이 걸어 다니는 헌법 기관이라는 명제가 깊이 와닿았다”라며 “헌법 가치를 최우선으로 해 국민 기본권을 수호하는 경찰 활동을 하겠다”라고 말했다.

경찰청은 이날 본청 교육을 시작으로 전국 모든 경찰관서를 대상으로 헌법교육을 본격화한다. 특히 교육의 전문성을 높이기 위해 한국헌법학회 추천을 받은 헌법학자·헌법 교수·변호사 등 외부 전문가들을 강사진으로 초빙했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “경찰의 모든 권한은 국민으로부터 나오며 그 권한은 헌법 테두리 안에서 국민의 기본권을 지키는 데 사용돼야 한다”며 “이번 교육을 통해 모든 경찰관의 헌법 감수성을 높이고 헌법 정신에 기반한 경찰 활동을 체질화해 국민에게 더욱 신뢰받는 경찰로 거듭나겠다”라고 말했다.