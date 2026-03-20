- 한국국방연구원 등 14개 기관, 국방기관 유치 필승 전략 수립…특성에 맞춘 유치 타당성 논리 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 ‘대한민국 국방수도 충남’ 실현을 위한 국방기관 유치 필승 전략을 수립하고 본격적인 유치전에 돌입했다.

20일 도에 따르면, 충남 유치 전략 대상인 한국국방연구원 등 14개 기관을 중심으로 ‘국방기관 유치 세부 전략 수립 용역’을 실시해 기관별 맞춤형 논리와 실행 전략을 마련하고 지난 13일 최종보고회를 개최했다.

이번 유치 전략의 최우선 순위인 한국국방연구원은 국방 정책의 싱크탱크 역할을 하는 곳으로, 도는 연구원 유치를 통해 충남을 대한민국 국방 정책 수립의 핵심 거점으로 만들겠다는 구상이다.

이와 함께 전역 장병의 사회 복귀를 돕는 ‘국방전직교육원’ 유치 전략도 구체화했으며, 최근 정부 차원에서 검토 중인 ‘육·해·공군 통합사관학교’와 ‘국군의무사관학교’ 유치에도 행정력을 집중한다.

도는 지리적 이점과 기존 국방 기반시설을 연계해 기관 이전의 시너지를 극대화함으로써 ‘국방 특화 집적지구(클러스터)’ 조성을 가속화한다는 방침이다.

이날 최종보고회에서 논의된 세부전략은 향후 정부부처 건의와 국회 설득을 위한 공식자료로 활용할 예정이다.

소명수 도 균형발전국장은 “이번 용역이 마무리됨에 따라 충남의 국방기관 유치전략이 한층 더 정교해졌다”며 “단순한 기관 유치를 넘어 충남을 대한민국 최고의 국방 메카로 만들어 지역 균형발전의 핵심 축으로 성장시키겠다”고 말했다.