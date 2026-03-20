[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 지난 17일 지난해 발생한 경북산불로 어려움을 겪는 농민의 재기를 돕기 위해 NH농협은행 영덕군지부와 ‘긴급생활안정자금 이자 지원’을 위한 업무협약을 맺었다.

군과 농협은행은 산불 피해 농가의 긴급생활안정자금 대출 상환일이 다가옴에 따라 지원 기간을 내년 6월까지로 연장하고 대출 이자를 1년간 추가 지원하기로 했다.

이에 지난해 산불 피해를 본 농가 중 농·축협에서 대출을 받은 758건에 대해선 △대출 이자 1년간 추가 지원 △내년 6월까지 지원 기간 연장 등을 시행해 산불 피해 농가들이 겪는 금융 부담을 낮추고 영농 재기를 돕게 된다.

이와 함께 영덕군은 대상 농가에 신청 방법을 안내하고 이자 지원금이 신속하게 지급될 수 있도록 복잡한 서류 절차를 대폭 줄이기로 했다.

김광열 영덕군수는 “산불로 검게 탄 농경지를 보며 가슴 졸였을 농민들께 대출 이자 고지서가 또 다른 짐이 되어서는 안 된다”며 “이자 부담을 조금이라도 더는 배려가 농민들이 다시 흙을 일굴 힘을 얻고 평범한 일상으로 돌아가는 데 실질적인 응원이 되길 바란다”고 말했다.