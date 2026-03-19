19일 호텔신라 정기 주총 참석 패션 눈길 구찌 수트 셋업에 에르메스 빈티지 백 착용

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이부진 호텔신라 사장이 올해 정기 주주총회에서도 남다른 패션 감각을 선보여 화제다.

이 시장은 지난해에 이어 올해도 ‘올 블랙’ 스타일링을 했는데, 한층 부드럽고 세련된 분위기를 연출해 시선을 끌었다.

19일 오전 서울 중구 장충동에서 열린 호텔신라 정기 주주총회에 참석한 이 사장은 구찌(Gucci)의 울 블렌드 수트 셋업을 착용했다. 이 셋업은 허리선이 잘록하게 처리됐고, 단추가 아닌 금속 버클 한 개로 여미는 스타일로 여성미를 돋보이게 했다. 여기에 재킷 안에 같은 검정색의 하이넥 시스루 레이스 블라우스를 받쳐 있어 단조롭지 않으면서도 우아한 룩을 연출했다.

손에는 에르메스(Hermes)의 365 PM 토트백을 들었다. 서류 가방을 연상시키는 각진 디자인에 H 버클 디테일이 포인트로 들어가 있어 공식 석상에 어울리는 비지니스룩을 완성했다. 이 가방은 현재 중고가 400만원대에 거래되는 것으로 알려졌다.

그동안 부드러운 장발의 펌을 보여왔던 이 사장은 이번엔 앞 머리를 내고 어깨를 약간 가리는 중간 기장으로 잘라서 젊고 트렌디한 분위기를 냈다.

액세서리 역시 눈에 띄었다. 작은 진주 느낌의 드롭형 디자인이 전체적으로 우아한 비즈니스 스타일링의 완성도를 높였다.

한편 이 사장은 지난해 주주총회에서는 돌체앤가바나의 검은색 원피스와 검은색 롱부츠, 드롭형 귀걸이를 착용해 주목받았다. 2024년 주총에서는 상하의 모두 화이트톤의 모노크롬룩을 선보여 화제를 모았다. 당시 알렉산더 맥퀸의 화이트 자수 엠브럼 재킷을 입었는데, 왼쪽 가슴에 화려한 장식이 시선을 위로 모아 키가 커 보이는 효과를 냈다.

이 사장은 2011년 사내이사로 처음 선임된 이후 15년째 경영권을 유지하고 있다. 이번 주주총회에서 6연임에 성공했다.