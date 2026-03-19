▶ 미리 완공된 집 둘러보고 계약 가능 … 계약 후 바로 입주 가능해 주거 안정성 UP

▶ 규제 지역에서 벗어난 아파트 … 주거용 오피스텔도 내년 12월까지 주택 수 제외

공사를 모두 마쳐 계약 이후 바로 입주할 수 있는 전 세대 후분양 주상복합 아파트가 주목받고 있다.

경기도 안양시 만안구 안양동에 자리한 ‘힐스테이트 안양펠루스’가 바로 그 주인공이다. 이미 현대건설이 시공하여 공사가 완료된 100% 후분양 단지로, 미리 완공된 집을 둘러보고 계약을 결정할 수 있고, 계약 이후 바로 입주할 수 있다는 점에서 높은 주거 안정성을 갖췄다는 평가를 받고 있다.

일반적으로 새 아파트는 입주 때까지 2년에서 3년까지의 시간이 소요된다. 반면, ‘힐스테이트 안양펠루스’는 계약 이후 바로 입주할 수 있다. 최근 정부의 초강도 규제로 수도권을 중심으로 전월세난이 심화하고 있는 점을 고려하면, 2030 신혼부부를 비롯한 다수의 주택 수요자에게 가장 현실적인 내 집 마련의 기회가 될 수 있을 것으로 보인다.

‘힐스테이트 안양펠루스’는 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에 위치하며 지하 6층~지상 20층 총 198세대 규모로 조성된다. 세부적으로 보면 3층~15층에는 오피스텔 전용 54~82㎡ 143실이 조성되며, 16층~20층까지는 아파트 전용 40~68㎡ 55세대로 구성된다. 아파트와 오피스텔 모두 2룸과 3룸 등 다양한 타입을 선보인 것이 특징이다.

비(非)규제 프리미엄도 눈길을 끈다. ‘힐스테이트 안양펠루스’가 들어서는 경기도 안양시 만안구는 10.15 부동산 대책에 따른 투기과열지구나 조정대상지역에 포함되지 않는다. 이에 따라 아파트의 경우 주택담보대출비율(LTV)이 최대 70%까지 적용되며, 세대원이나 유주택자도 1순위로 청약을 신청할 수 있다. 또 주거용 오피스텔 소형 일부 타입(전용 60㎡ 이하)의 경우 2027년 12월까지 취득세, 종부세, 양도세 산정 시 주택 수에서 제외되는 파격 혜택도 적용된다. 이에 따라 다주택자가 추가로 매수하거나 임대 수익 창출을 목적으로 투자하기에도 세금 부담이 적어 유리하다는 특징이 있다.

우수한 교통 환경을 갖췄다. 지하철 1호선 안양역과 명학역이 직선 1km 거리에 자리하며, 4호선 범계역과의 거리도 인접하다. 특히 월곶판교선 안양역이 오는 2029년 개통을 목표로 추진 중으로, 향후 교통 환경은 더욱 개선될 전망이다. 이와 함께 8차선 안양로와 6차선 관악대로를 통해 차량 이동도 편리할 것으로 보인다.

풍부한 생활 인프라와 ‘초품아’ 입지를 갖춘 점도 자랑거리다. 도보 약 5분 거리에 안양초등학교가 자리한 학(學)세권이며, 안양대학교·성결대학교·대림대학교 등 대학가도 인근에 위치해 풍부한 교육 및 문화 인프라까지 함께 누릴 수 있다. 또 안양시 최고 로데오 상권인 안양 1번가가 인접하며, 남부시장 및 2001 아울렛 등 각종 유통시설 이용도 편리하다. 이밖에 다양한 병원들도 주변에 자리하고 있다.

뛰어난 직주근접도 주목된다. ‘힐스테이트 안양펠루스’는 안양시청을 비롯한 다양한 공공기관이 들어설 예정인 행정업무복합타운이 가깝다. 안양시에 따르면, 행정업무복합타운은 총 5만6,309㎡ 규모로 공공용지와 복합개발용지로 구성된다. 공공용지에는 안양시청과 만안구청사, 복합체육센터 복지관 등이 들어설 예정이며 복합개발용지에는 첨단 IT 기업 유치를 통해 지식산업 클러스터로 조성할 방침이다. 안양시는 약 1만 명 수준의 고용 효과가 있을 것으로 추산하고 있다. 이밖에 주변에 26개의 지식산업센터가 자리한 안양 IT 벤처밸리를 중심으로 풍부한 주택 수요가 기대된다는 평가다.

국내 최고 주거 브랜드 ‘힐스테이트’만의 차별화된 특화설계도 돋보인다. ‘힐스테이트 안양펠루스’는 건물 외벽에 외단열 및 화강석 마감재를 적용해 에너지 효율을 극대화하는 한편, 장기적으로 유지비를 절감하는 효과를 기대해 볼 수 있다. 여기에 지상 3층부터 20층까지 복도 중앙부에 중정을 설치해 고급 주거 이미지를 구축하고 환기와 채광을 극대화했다. 라틴어로 ‘빛이 스며들어 투명하게 빛나다’라는 뜻이 담긴 ‘펠루스(Pellus)’라는 단지명에 걸맞은 국내 최고 주거 브랜드의 하이엔드 설계가 반영된 것이다.

또 옥상에 하늘공원을 비롯한 조깅 트랙과 운동 및 휴게시설을 조성해 입주민들의 높은 주거 만족도가 기대된다. 옥상에 특화시설이 있는 건물은 희소성이 높아 향후 주거 가치 상승에 유리한 특징이 있다. 여기에 아파트와 오피스텔 내부 천정고가 최대 2.5m로 뛰어난 개방감을 보유한 것은 물론, 실내 공기질 개선 효과도 기대된다. 이밖에 모든 세대에 전열교환 환기 시스템을 적용해 쾌적한 주거환경과 에너지 절감 효과를 모두 누릴 수 있다.

한편, ‘힐스테이트 안양펠루스’ 홍보관은 경기 안양시 만안구 안양동 일대에 위치한다.