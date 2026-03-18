중기부, ´2026년 글로벌쇼핑몰 활용 판매지원사업’ 참여 중소기업 모집 아마존·쇼피·틱톡샵·티몰글로벌 등 8개 플랫폼 연계해 입점·마케팅 지원 선정 기업 550개사에 최대 1500만원 지원…신청은 4월 1일 오후 6시까지

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 18일부터 글로벌 플랫폼을 활용한 온라인 수출 지원사업에 참여할 중소기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

글로벌쇼핑몰 활용 판매지원사업은 전 세계 온라인 판매망을 보유한 글로벌 플랫폼을 활용해 국내 중소기업의 해외시장 개척과 판로 확장을 돕는 사업이다. 플랫폼 입점부터 우수제품 홍보, 마케팅 활동까지 온라인 수출 전반을 지원하는 것이 골자다.

올해는 플랫폼사와 온라인 마케팅 전문기업 등 민간 전문가 주도로 약 550개 우수 중소기업을 선정해 정부와 글로벌 플랫폼이 공동으로 해외 진출을 지원할 예정이다.

정부는 선정 기업에 대해 플랫폼 입점과 마케팅·홍보 활동 등에 필요한 비용을 기업당 최대 1500만원 범위에서 보조한다. 글로벌 플랫폼사는 입점과 마케팅 관련 교육·컨설팅을 제공하고 수수료 우대, 입점기업 대상 별도 기획전 참여, 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 등도 지원한다.

이번 사업에 참여하는 플랫폼은 아마존(북미·중동), 쇼피(아세안), 틱톡샵(아세안), 티몰글로벌(중국), 큐텐재팬(일본), 라쿠텐(일본), 무신사글로벌스토어(글로벌), 올리브영글로벌몰(글로벌) 등 모두 8개다. 이들 플랫폼은 공모와 서류평가, 재무평가, 발표평가를 거쳐 선정됐다.

중기부는 온라인 수출이 상대적으로 진입장벽이 낮아 수출 초보기업에도 새로운 시장 개척 통로가 될 수 있다고 보고 있다. 특히 글로벌 플랫폼과의 연계를 통해 국내 중소기업이 초기 해외 판로를 확보하고 소비자 접점을 넓히는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 “온라인 수출은 낮은 진입장벽 등의 이점이 있어 수출 초보기업들에게 새로운 시장을 개척하는 중요한 통로 역할을 하고 있다”며 “우리 중소기업의 우수 제품이 글로벌 플랫폼과 협력해 더 넓은 지역으로 진출하고 더 많은 고객을 만날 수 있도록 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

사업에 대한 자세한 내용은 고비즈코리아 누리집에서 확인할 수 있다. 참여기업 모집은 18일부터 4월 1일 오후 6시까지 진행된다. 세부 문의는 중소벤처기업진흥공단 온라인수출처를 통해 가능하다.