[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 영등포구 양평동1가 ‘영등포자이디그니티’(양평12구역 재개발) 전용면적 59㎡ 2가구에 대한 무순위 청약에 20만명이 넘는 청약자가 몰렸다.

한국부동산원 청약홈에 따르면, 16일 이 아파트 전용면적 59㎡A형 1가구(일반공급)와 59㎡B형 1가구(생애최초 특별공급)에 대한 무순위 청약 접수 결과 각각 13만938명, 7만26명이 신청한 것으로 집계됐다.

이 아파트는 2023년 최초 분양 당시 가격이 그대로 적용돼 상대적으로 저렴하다는 평에 많은 수요가 몰린 것으로 풀이된다. 59㎡A형은 8억5820만원, 59㎡B형 8억5900만원으로 분양가격이 책정됐다.

지난해 12월 이 단지 전용 59㎡ 입주권이 15억2000만원에 팔린 점을 고려하면 당첨 시 수억원의 시세 차익을 기대할 수 있는 것으로 평가된다.

17일 진행되는 이 아파트 84㎡B형 1가구(일반공급)에 대한 무순위 청약도 인기를 끌 것으로 전망된다.

분양가는 11억7770만원으로, 작년 12월 같은 면적 입주권이 20억3000만원에 매매된 것과 비교해 8억원 이상 저렴하다.

청약은 서울 거주 무주택 세대주가 신청할 수 있다.

당첨되면 거주 의무 기간은 없지만, 최초 당첨자 발표일(2023년 3월 14일)로부터 3년의 전매 제한과 10년의 재당첨 제한이 적용된다.

당첨자 발표일과 계약일은 각각 오는 18일, 26일이며 입주는 오는 6월 예정이다.

이 아파트는 지하철 5호선 양평역 인근에 자리잡고 있으며, 지하 2층∼지상 최고 35층, 4개 동, 총 707가구 규모다.