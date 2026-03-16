16일 실국본부장회의 주재 도민 생활지원금 등 비상 대책 지시

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 고유가·고환율·고금리의 ‘3고(高)’ 복합 위기에 대응해 도민 생활지원금 검토 등 비상 민생 대책 마련에 나섰다.

박완수 도지사는 16일 실국본부장회의를 주재하고 “지방채 없이 유지해 온 건전 재정은 민생이 한계 상황에 이르렀을 때 쓰기 위한 것”이라며 적극적인 재정 투입을 지시했다.

박 지사는 “통계청 자료에 따르면 지난해 4분기 전국 적자 가구 비율이 25.0%에 달해 도민 4명 중 1명이 벌이보다 지출이 많은 상황”이라며 “생활지원금을 포함해 기름값 부담을 덜어줄 수 있는 모든 방안을 조속히 마련하라”고 주문했다.

이에 따라 경남도는 에너지 가격 급등으로 어려움을 겪는 소상공인과 농어민, 화물·택배 종사자 등을 위한 지원책 검토에 착수했다. 특히 농어업 난방비 지원과 면세유 대책 등 민생 사각지대를 해소할 실질적인 방안을 마련할 계획이다.

박 지사는 “‘국제물류진흥지역 지정 및 육성에 관한 특별법’의 국회 통과를 계기로 진해신항과 가덕신공항 배후 부지를 연계한 동북아 물류 플랫폼 조성을 가속화하겠다”며 “국립창원대와 도립대 통합 등 대학 혁신을 통해 지역 인재가 경남에 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 마련해야 한다”고 강조했다.

박 지사는 “도민 살림이 가장 어려운 시기인 만큼, 전 공직자가 서민 경제 회복에 모든 행정력을 집중해 달라”고 당부했다.