베선트·허리펑 등 파리서 6시간 회담 지난해 무역휴전 이행사항 점검, 관세 등 논의 관측 트럼프 ‘호르무즈 군함 파견’ 요청 속 이란戰 논의 가능성도

[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 중국이 이달 말로 논의중인 양국 정상회담을 앞두고 15일(현지시간) 프랑스 파리에서 고위급 협의를 진행했다.

스콧 베선트 미국 재무부 장관 등 미국 측 대표단과 허리펑 중국 국무원 부총리가 이끄는 중국 대표단은 이날 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 만나 6시간 이상 회담을 진행했다. 이번 고위급 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 의제를 조율하기 위한 자리다. 양측은 다음날인 16일도 협의를 계속하기로 했다.

미 재무부 대변인은 회담의 분위기나 구체적 논의 내용에 대해 밝히지 않았다. 중국 측 당국자들도 기자들에게 별다른 발언 없이 회담장을 떠났다.

협상단은 지난해 10월 부산 김해에서 양국 정상이 선언한 ‘무역전쟁 휴전’ 합의에 따른 이행 상황을 점검하고 관세와 중국의 희토류 수출 통제, 미국의 첨단기술 수출 통제, 중국의 미국 농산물 구매 등을 주요 의제로 논의했을 것이라는게 세간의 관측이다.

한편, 이번 협의는 지난달 20일 미 연방대법원이 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 상호관세를 부과한 방침이 위법이라 판결한 이후 양측이 처음으로 대면하는 자리다.

트럼프 행정부는 이후 10%의 글로벌 관세를 도입하겠다 밝혔다. 무역법 301조 조사를 개시하는 등 다른 법적 권한을 활용한 관세 정책도 준비중이다.

보름 넘게 이어지고 있는 이란 전쟁도 이번 협상에서 거론될 가능성이 커 보인다. 트럼프 대통령은 전날 중국과 한국 등 5개국에 대해 호르무즈 해협 통과 상선 보호를 위해 군함을 파견해달라고 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올리기도 했다. 중국은 이에 대해 적대행위를 먼저 중단해야 한다며 사실상 거부한다는 입장을 내비쳤다. 중국은 자국 원유 수입의 45%를 이 해협을 통해 들여오고 있다. 중국은 이란과 깊은 협력관계를 맺고 있어, 전쟁 발발 이후에도 이를 비판하고 중재를 자처하고 있다.

이날 회의에는 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 랴오민 중국 재정부 부부장과 리청강 상무부 부부장도 동석했다.