나경원 국민의힘 의원이 지난해 12월 9일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 무제한토론(필리버스터)을 하는 가운데 우원식 국회의장이 마이크를 끄자 의원들이 항의하고 있다. 이상섭 기자
나경원 국민의힘 의원이 지난해 12월 9일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 무제한토론(필리버스터)을 하는 가운데 우원식 국회의장이 마이크를 끄자 의원들이 항의하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=김아린 기자] 나경원 국민의힘 의원이 15일 “김민석 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령 면담 이후 미북정상회담 추진설이 흘러나오고 있다”며 “2018년 지방선거 직전 ‘싱가포르 어게인’ 같은 강한 기시감이 든다”고 비판했다.

나 의원은 이날 자신의 페이스북에 “유가 폭등과 환율 급등으로 민생 경제가 어려운 상황이고 미국의 전략적 유연성 확대로 안보 공백이 현실화된 비상시국”이라면서 “국정 2인자인 김 총리가 트럼프 대통령을 만나 들고 온 보따리가 고작 ‘김정은과의 만남 주선’인가”라고 지적했다.

이어 “그저 정권의 정치적 이익, 지방선거용 이벤트를 위한 ‘브로커’ 역할을 자처한 것인가? 개탄할 일”이라고 했다.

나 의원은 “지난 2018년 싱가포르 회담 당시 미국 측은 한국 지방선거 직전이라는 것도 제대로 인지 못했다는 것이 후에 밝혀졌다”며 “국내 정치용 이벤트를 벌였다는 합리적 의심을 둘 수 없는 대목”이라고 했다.

그러면서 “미국을 속이고 국민을 속이는 안보 사기극이 다시 있어서는 안 된다”고 했다.

나 의원은 “현재 주한미군의 전략적 유연성 확대에 따라 사드 등 핵심 전략 자산들이 줄줄이 한국을 빠져나가는 위기 상황”이라며 “총리는 지방선거용 미북 대화가 아닌 한국 내 전략 자산 유지와 굳건한 연합 방위 태세를 먼저 확약받았어야 했다”고 지적했다.

또 “급박한 세계 정세 속 ‘평화 쇼’를 기획할 때가 아니다”라며 “실질적인 안보 위협인 전략 자산 유출을 막고 북한의 도발에 대한 압도적 대응책을 마련하는 것이 국익을 지키는 유일한 길”이라고 했다.


arin@heraldcorp.com