순천만국가정원 옆 특급호텔·컨벤션·워터파크 2031년 개장 목표

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 글로벌 프랜차이즈 기업인 제너시스BBQ가 전남 순천만국가정원 인근에 특급호텔 투자를 통한 종합 레저업 신규 진출을 선언했다.

이번 특급호텔 신규 투자는 순천고 출신 BBQ 창업주 윤홍근 회장의 고향에 대한 애정과 제너시스비비큐 그룹의 사업 다각화 차원에서 호텔과 레저업 진출을 도모했다는 전언이다.

노관규 순천시장과 윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장, 황기연 전라남도지사 권한대행 등은 13일 정원박람회장 내 정원워케이션센터에서 ‘특급호텔 건립 등을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다.

협약에 따라 제너시스BBQ는 오는 2031년까지 순천만국가정원 인근 등 최적의 부지에 500~1000실 규모의 특급 호텔 등을 건립할 계획이다.

국제회의가 가능한 마이스(MICE) 컨벤션센터와 워터파크, 상업시설 등 복합 관광 인프라 조성을 통해 지역 대학 등에서 배출되는 1200~1500여 명의 신규 일자리 창출이 기대된다.

이와 함께 순천시가 광양 세풍리 일대에 구상하는 ‘RE100 반도체 국가산업단지’와 연계해 글로벌 기업과 투자자를 수용할 비즈니스 인프라 구축에도 힘이 실릴 전망이다.

순천시는 특급 호텔 등 관광 인프라와 창고형 쇼핑몰 ‘코스트코’를 양대 축으로 구축해 전남 동부권을 넘어 남해안권 경제 거점 도시로 도약한다는 방침이다.

국제 행사인 세계박람회(엑스포) 유치 영향으로 유명 호텔이 다수 입점한 여수와 달리 순천은 향토 에코그라드호텔 외에는 별다른 대형 숙박시설이 없는 실정이다.

국제 수준의 숙박·비즈니스 환경이 마련되면 체류형 관광 기반 순천의 투자 경쟁력도 높아질 것으로 보인다.

제너시스BBQ 윤홍근 회장은 “K-비비큐가 끌어낸 K-푸드, K-컬처의 세계적 성공을 마중물 삼아 고향 순천을 광주·전남 관광의 중심지로 도약시키겠다”며 “나아가 대한민국 최고의 호텔을 건립해 지역 문화 발전을 이끌어갈 것”이라는 포부를 밝혔다.

노관규 시장은 “글로벌 시장을 선도하는 BBQ의 ‘Best of the Best Quality(최상의 품질)’ 정신과 순천의 세계적 생태 자산이 만나 특급 호텔을 세우게 됐다”며 “이번 황금빛 투자는 30년 숙원사업 해결은 물론, 순천이 남해안권 경제 거점으로 도약하는 결정적 전환점이 될 것”이라고 강조했다.