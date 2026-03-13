[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 3월 13일 오후 1시 30분, 쌍룡산근린공원(염리동 532-5)에서 열린 ‘쌍룡산근린공원 실내놀이터 조성사업 준공식’에 참석해 어린이와 가족을 위한 새로운 놀이공간의 조성을 축하했다.

쌍룡산근린공원 실내놀이터는 미세먼지와 폭염, 한파 등 날씨의 영향을 크게 받지 않고 아이들이 사계절 내내 이용할 수 있도록 조성된 공간이다.

실내에는 통슬라이드와 낚시놀이, 미디어존 등 다양한 놀이시설을 갖췄고, 보호자를 위한 휴식 공간도 함께 마련해 가족 단위 이용객의 편의를 높였다.

여기에 옥상 잔디광장, 휴식 공간이 더해지면서 실내 놀이와 야외 활동을 함께 즐길 수 있도록 했으며, 주변에는 수목관찰 오솔길과 매화나무·산수유나무 등 다양한 수목과 초화류를 갖춰 어린이들이 자연을 가까이에서 함께할 수 있도록 했다.

박강수 마포구청장은 실내놀이터 내부와 옥상 공간 등을 둘러본 뒤 주민들과 함께 기념식수를 하며 현장을 살폈다.

박 구청장은 “최근 우천과 폭염, 폭설 등 날씨와 관계없이 아이들이 안전하게 이용할 수 있는 실내공간의 필요성이 점점 커지고 있다”며“쌍룡산 실내놀이터가 아이들과 가족 모두에게 사랑받는 공간이 되길 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 아이 키우기 좋은 도시 마포를 만들기 위해 다양한 공공시설 확충에 최선을 다하겠다”고 말했다.

쌍룡산근린공원 실내놀이터는 ‘서울형 키즈카페 마포구 쌍룡산근린공원점’으로 운영되며, 3월 14일 토요일부터 정식 운영된다.

운영시간은 화요일부터 일요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지이며 우리동네키움포털을 통해 사전 예약제로 운영된다. 공휴일은 휴관이다.