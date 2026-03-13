[헤럴드경제=김보영 기자] 일면식 없는 차량 운전자를 폭행하고 시민들을 흉기로 위협한 한 40대 남성이 경찰의 온몸을 던진 제압 끝에 체포됐다.

경기남부경찰청은 안산에서 발생한 특수협박 사건의 피의자 A씨의 검거 장면이 담긴 영상을 12일 언론에 공개했다.

사건은 지난 11일 오후 8시쯤 안산시 단원구 선부역 길거리에서 발생했다.

당시 영상을 보면 A씨는 갑자기 길가에 세워진 승용차의 운전석 문을 열더니 차 안에 있던 운전자 40대 B씨를 끌어내 아무 이유 없이 폭행했다.

갑작스러운 공격을 받은 B씨가 맞서고 그의 모친까지 나서 말리자 A씨는 한걸음 물러난 뒤 근처 카페로 들어가 스테인리스 재질의 흉기를 들고 나왔다.

A씨가 흉기를 들고 거리를 배회하자 놀란 시민들이 달아나는 모습도 영상에 담겼다.

그러는 사이 B씨 신고를 접수한 경찰은 긴급 신고 지령인 ‘코드1’을 발령했다. 선부파출소 순찰차는 신고 접수 2분 만에 현장에 도착했고, 이어 후속 순찰차도 속속 도착했다.

경찰관 10여 명은 테이저건과 삼단봉 등을 들고 A씨와 대치했다. 경찰은 A씨에게 흉기를 버리라고 5차례에 걸쳐 명령했지만 A씨는 거부하자 경찰관 1명은 테이저건을 발사해 명중시켰다.

그러나 키 190㎝의 거구인 A씨는 테이저건을 맞고도 쓰러지지 않았다. 경찰은 테이저건을 한 차례 더 발사하는 동시에 삼단봉과 중형 방패를 앞세워 4명이 동시에 둘러싸며 검거에 성공했다.

경찰의 신속한 대응으로 추가 부상자는 발생하지 않았다. B씨는 경상을 입고 병원 치료를 받고 있다.

지적장애가 있는 A씨는 최근 교통사고로 모친과 함께 인근 병원에 입원해 있던 중 바람을 쐬기 위해 외출했다가 범행한 것으로 조사됐다.

경찰은 특수협박과 폭행 혐의로 A씨를 현행범 체포해 조사하고 있으며, 특수공무집행방해 등 추가 혐의 적용을 검토한 뒤 구속영장을 신청할 예정이다.