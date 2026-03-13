아이스크림·도넛 등 변형, 판매호조 가격 싸져 디저트 카테고리 자리매김

지난해 말 디저트 시장을 뒤흔든 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)가 소비 트렌드로 자리 잡고 있다. 아이스크림·도넛·음료·파이·케이크 등 다양한 디저트로 변형되며 영역을 넓히고 있다. 초기 1만원대에 육박했던 가격도 합리적인 가격의 신제품이 등장하면서 낮아졌다.

배스킨라빈스가 3월 이달의 맛으로 선보인 ‘두바이에서 온 엄마는 외계인’은 출시 15일 만에 누적 판매량 100만개를 기록했다. 기존 베스트셀러인 ‘엄마는 외계인’ 판매량보다 약 30% 높은 수준이다.

던킨은 지난해 10월 ‘두바이 스타일 초콜릿 도넛’을 발 빠르게 선보였다. 최근에는 인기 제품 ‘먼치킨’을 재해석한 ‘두바이st 쫀득 먼치킨’(사진)을 판매하고 있다. 전국 400여개 점포에서 출시 4주째 판매 호조를 이어가고 있다.

제과·제빵 업계도 마찬가지다. 삼립이 지난달 출시한 ‘두바이st 파삭파이’와 ‘두바이st 떠먹케(떠먹는 케이크)’는 출시 한 달 만에 누적 판매량 약 84만봉을 기록했다. 삼립의 기존 냉장 디저트 신제품 판매량 대비 약 10배 이상 높다.

크라운제과는 초코바 키커의 두바이 스타일 버전 ‘키커바 피스타치오’를 출시했다. 롯데웰푸드는 ‘찰떡파이’를, 해태제과는 ‘오예스’를 피스타치오 버전으로 선보였다.

업계 한 관계자는 “두쫀쿠 열풍은 기존보다 잦아 들었지만, 두바이 스타일 디저트가 다양한 제품에 적용되며 하나의 카테고리로 자리 잡았다”고 말했다. 박연수 기자