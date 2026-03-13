소규모주택정비 통합심의 소위원회 개최

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울시는 성북·광진구 일대 노후 저층주거지 2곳의 모아타운 사업을 확정하고 총 1091세대(임대 203세대 포함) 주택 공급에 나선다고 13일 밝혔다.

서울시는 지난 12일 개최된 제3차 소규모주택정비 통합심의 소위원회에서 ▷성북구 정릉동 559-43 일대 모아타운 ▷광진구 자양2동 681번지 일대 모아타운 안건을 통과시켰다.

우선 성북구 정릉동 559-43번지 일대는 모아주택 1개소를 통해 총 364세대(임대 37세대 포함)가 공급된다.

사업지는 제2종일반주거지역(7층)에서 제2종일반주거지역으로 변경돼 층수 및 건축규제 완화된다. 지하3층, 지상22층으로 A-1구역 364세대 규모 공동주택이 조성된다. 대상지는 노후건축물 비율이 77.8%에 달하는 저층 주거밀집지역으로 비정형 도로와 가파른 경사로 개발이 어려웠던 곳으로 꼽힌다.

주요 도로 폭도 확장된다. 아리랑로5길 8~12m의 도로에서 12~15m로, 아리랑로5다길 4~8m의 도로에서 8~12m로 넓어진다. 아리랑로5길 변에는 저층부 연도형 개방형 공동이용시설, 근린생활시설을 조성해 커뮤니티가로를 활성화한다.

광진구 자양2동 681번지 일대에는 모아주택 2개소를 통해 총 727세대(임대 166세대 포함)가 공급된다.

용도지역은 제2종, 제2종(7층), 제3종 일반주거지역에서 제3종, 제2종(7층) 일반주거지역으로 상향해 주택공급을 확대하고 공공임대 포함해 주거안정에 기여한다.

성동초, 광진중, 양남초 등 학교변 뚝섬로64길 구간은 보행 친화적 공간으로 정비해 안전한 통학로로 조성한다. 저층부에는 연도형 상가와 개방형 공동이용시설을 도입해 ‘커뮤니티 가로’를 조성해 일상 편의·주민교류·골목상권 활성화를 동시에 도모한다.

최진석 서울시 주택실장은 “모아타운·모아주택 사업으로 노후 저층주거지 주민들에게 쾌적한 주거환경을 제공하고, 지역 기반시설을 확충할 것”이라며 “주민 중심의 소규모 정비사업을 적극 지원해 효과를 체감할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.