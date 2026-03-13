[헤럴드경제=김성훈 기자] 친여 유튜브 채널 ‘김어준의 뉴스공장’에서 MBC 출신 장인수 기자가 ‘공소취소 거래설’ 의혹을 제기한 것에 대해 김어준 씨가 사전에 조율된 바가 없다는 취지로 거듭 해명했다.

김 씨는 이날 ‘김어준의 뉴스공장’에서 ‘공소취소 거래설’을 방송하기 전 김 씨가 장 기자와 사전에 내용을 공유하고 조율했다는 주장에 대해 “무슨 근거로 그런 말을 하는지 모르겠다”며 부인했다.

그는 “장 기자가 출연 전까지 자신이 라이브에서 말한 내용에 대해 전혀 언급하지 않았던 걸 기록으로 모든 단계에서 마지막 대본·시간까지 입증할 수 있다”고 했다.

또 “고소·고발이 들어오면 좋다”며 “모조리 무고로 걸어버릴 것”이라고 했다.

김 씨는 “취재 내용의 신빙성에 대해선 장 기자 본인이 책임져야 할 일이고, 언제 어떤 형식으로 터뜨릴지는 프로로서 장 기자가 선택한 일인 것”이라며 “터뜨릴 장소로 선택할 만큼 뉴스공장 접속자가 많은 걸 우리가 사과해야 하는 건가”라고 반박했다.

이어 “저희 작가들 괴롭히지 말라고 다시 한번 얘기하는데 장 기자가 (공소취소 거래설에 대한) 말을 할 것을 저희와 공유하지 않았다”며 “미리 짜고 한 게 아니다”라고 강조했다.

장 기자는 지난 10일 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 “이 대통령의 최측근, 정부 고위 관계자가 최근 고위 검사 다수에게 메시지를 전달했다”며 “메시지는 ‘내 말이 곧 대통령의 뜻이다. 나는 대통령이 시키는 것만 한다. 공소 취소해 줘라’였다”고 주장해 논란이 됐다.

이 주장이 제기되면서 검찰이 이 대통령의 공소를 취소해주면, 대신 검찰 개혁을 물러서는 식의 거래가 이뤄질 수 있다는 해석이 나왔다.

김 씨는 “사실이 아닐 것이다”라며 “실제 그렇게 말을 했다면 대통령을 팔았을 가능성이 굉장히 높다”라고 했다. 다만 그의 방송을 통해 장 기자의 주장이 여과 없이 전달된 점, 김 씨가 장 기자의 주장을 ‘특종’이라 언급한 점 등 때문에 김 씨를 향한 비판도 나오고 있다.

여권에서는 해당 주장에 대해 ‘사실무근’이라고 잇따라 비판했다. 정청래 대표는 전날(12일) 의원총회에서 “당에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력히 대응하겠다”고 밝혔고, 민주당 국민소통위원회는 장 기자를 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다.

장 기자는 전날 “정부 고위관계자가 공소취소로 검찰 보완수사권을 거래하려 한다고 방송한 적은 단연코 없다. 또 무슨 의도로 이런 얘길 했는지, 거래 의도인지도 일절 하지 않았다”며 “뉴스공장 측과 이 내용 관련 어떠한 사전 논의도 없었다”고 해명했다.