[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]‘안동국제탈춤페스티벌’이 문화체육관광부의 ‘2026~2028 글로벌 축제’에 최종 선정됐다.

13일 안동시에 따르면 글로벌 축제는 문화체육관광부가 외국인 관광객 유치와 한국문화 확산을 위해 전국 문화관광축제 45개 가운데 경쟁력 있는 3개를 선정해 집중 육성하는 사업이다.

이번 선정으로 안동시는 올해부터 3년간 총 24억원 규모 국비를 지원받게 된다.

안동국제탈춤페스티벌은 한국 전통 탈 문화와 세계 탈 문화를 함께 즐길 수 있는 국내 유일 국제 탈 문화 축제이다. 1997년 첫 개최 이후 대한민국을 대표하는 전통문화 축제로 성장해 왔다.

특히 2022년 하회별신굿탈놀이가 유네스코 인류무형문화유산에 등재되며 세계적인 문화적 가치를 인정받았다.

이번 글로벌 축제 선정에 따라 안동시는 탈 문화와 세계유산을 결합한 ‘체류형 관광 콘텐츠’를 강화해 외국인 관광객 유치에 나설 계획이다.

세계인이 탈을 쓰고 함께 참여하는 ‘글로벌 마스크 야간 퍼레이드’를 비롯해 탈춤과 K-POP을 결합한 참여형 프로그램을 확대한다. 하회마을 전통 불꽃놀이인 선유줄불놀이를 활용한 야간 콘텐츠도 강화한다.

또 월영교와 하회마을 등을 연결한 ‘안동 문나잇 투어’와 교통, 숙박, 체험을 결합한 체류형 관광상품 ‘안동 패스&스테이’를 통해 축제 관람객 체류시간과 관광 소비 확대도 추진한다.

축제장과 세계문화유산인 하회마을, 병산서원, 월영교 등을 연결해 관광객이 지역에 머무르며 문화를 체험할 수 있는 체류형 관광 모델도 구축한다. 경북 북부권 지자체와 협력해 연계 관광상품도 개발할 계획이다.

글로벌 수용 태세도 대폭 개선한다. 해외 온라인 여행사(OTA)와 협력해 글로벌 관광객이 축제 상품을 직접 예약할 수 있는 판매 시스템을 구축할 예정이다. 공항과 KTX 안동역에서 축제장까지 연결하는 외국인 전용 셔틀버스와 글로벌 안내 서비스도 도입한다.

글로벌 관광객 수용 기반 강화를 위해 안동호 권역에서 추진 중인 메리어트 호텔 등 숙박 인프라 확충과 수상 공연장 조성, 미디어파사드 등 야간 관광 콘텐츠와도 연계해 체류형 글로벌 관광도시 기반을 강화할 방침이다.

안동시 관계자는 “안동국제탈춤페스티벌이 글로벌 축제로 선정된 것은 한국 전통문화의 가치와 안동의 문화관광 경쟁력을 세계적으로 인정받은 결과”라며 “탈 문화와 세계유산, 미식, 체험 콘텐츠를 결합해 세계인이 찾는 글로벌 K-헤리티지 축제로 발전시키겠다”고 말했다.