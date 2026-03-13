[헤럴드경제=김보영 기자] 최근 유럽 일부 지역에서 붉은색을 띠는 비, 이른바 ‘블러드 레인(Blood Rain)’ 현상이 관측돼 그 원인에 관심이 모이고 있다.

9일(현지시간) 폭스웨더뉴스에 따르면 지난 7일 스페인과 포르투갈 등 남유럽 지역에 붉은색을 띠는 비가 내린 데 이어 프랑스와 영국에서도 유사한 현상이 관측됐다. 이는 아프리카 사하라 사막의 먼지가 북상해 유럽 상공으로 이동하면서 나타난 것으로 분석된다.

‘블러드 레인’은 미세한 모래와 광물 입자가 섞인 빗물이 붉은색을 띠는 현상을 말한다. 사하라 사막에서 발생한 먼지가 강한 바람을 타고 대기 상층으로 올라간 뒤, 이동 과정에서 빗방울과 섞이며 색이 변하는 원리다.

기상학계에서는 이를 ‘진흙 비(mud rain)’ 또는 ‘더러운 비(dirty rain)’라고도 부른다. 아프리카와 가까운 남유럽 지역에서는 특정 기상 조건이 형성될 경우 매년 몇 차례씩 나타나는 비교적 흔한 자연현상이다.

미국 국립해양대기청(NOAA)에 따르면 매년 약 1억8000만t 이상의 먼지가 아프리카 대륙에서 대기 중으로 방출된다. 이렇게 형성된 먼지구름은 대기 흐름을 따라 유럽 전역으로 이동하며 때로는 영국까지 영향을 미친다.

실제로 런던 서부 노스홀트는 사하라 먼지구름의 영향으로 12일 기온이 19.2도까지 오를 것으로 전망된다. 이는 올해 들어 가장 높은 수준이다.

사막 먼지를 동반한 비는 공기 오염 수치를 높일 수 있어 주의가 필요하다. 미세한 광물 입자가 공기 중에 떠다니며 호흡기 질환이나 심혈관 질환을 악화시킬 수 있기 때문이다. 전문가들은 특히 호흡기 질환이 있는 사람들의 경우 외출 시 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.