계란 10개 가격은 20% 넘게 급등 농식품부 “부당 거래 여부 점검”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 조류인플루엔자(AI) 확산 여파로 계란 가격이 다시 오름세를 보이며 한 판(30개) 소비자가격이 7000원대로 올라섰다.

정부가 신선란 수입을 확대하고 있지만 산란계 대규모 살처분으로 공급이 줄면서 가격 상승세가 꺾이지 않고 있다.

13일 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 전날 기준 계란 특란 한 판 평균 소비자가격은 7045원으로 집계됐다. 이는 1년 전(6041원)보다 약 1000원 오른 수준으로 상승률은 16.6%다.

계란 한 판 가격이 7000원을 넘어선 것은 지난 1월 말 이후 약 한 달 반 만이다. 계란값은 지난해 말 7000원대를 기록하다 올해 1월 말부터 6000원대로 내려왔고, 최근까지 6000원대 후반에서 움직이다 다시 상승했다.

소포장 제품 가격 상승 폭은 더 가파르다. 계란 10개 평균 소비자가격은 3902원으로 1년 전(3222원)보다 21.1% 올랐다.

가격 상승의 가장 큰 원인은 고병원성 조류인플루엔자 확산이다.

2025~2026년 동절기 기준 고병원성 AI로 살처분된 산란계는 지난 11일 기준 976만마리로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(483만마리)의 두 배를 넘는 규모다. 최근 2~3년 평균과 비교해도 약 4배 수준으로 공급 감소 압력이 커지고 있다.

AI 발생 건수도 빠르게 늘었다. 이번 동절기 발생 건수는 이미 55건으로 2022~2023년(32건)과 2024~2025년(49건)을 모두 넘어섰다.

한국농촌경제연구원 농업관측센터는 살처분 확대 영향으로 산란계 사육 마릿수가 감소하면서 이달 계란 일평균 생산량이 4754만개로 지난해보다 5.8% 줄어들 것으로 전망했다. 산지 가격도 특란 기준 약 1800원 수준으로 지난해보다 13%가량 상승할 것으로 예상했다.

정부는 공급 확대를 위해 미국산 신선란을 추가 수입했지만 시장 가격 상승세를 완전히 막지는 못하고 있다.

농림축산식품부는 일부 산란계 농가가 유통상인에게 웃돈을 요구했다는 제보와 관련해 부당 거래 여부를 점검하고 있다.

농식품부 관계자는 “계란 유통 과정에서의 불공정 거래 여부를 확인하고 있다”며 “5월 말까지 축산물 가격 안정을 위한 제도 개선 방안을 마련할 계획”이라고 말했다.