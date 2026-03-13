‘Npay 부동산’ 우리집 등록 후 정기납부 신청 알림·관리비 조회…연말까지 결제액 0.3% 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] 네이버페이(Npay)가 ‘우리집 관리비 정기납부’ 서비스를 출시했다고 13일 밝혔다.

이 서비스는 현재 거주 중인 집을 Npay 부동산 ‘우리집’에 등록한 뒤 관리비를 Npay 머니·포인트로 정기 결제할 수 있는 기능이다.

Npay 애플리케이션 금융탭 검색창에서 ‘우리집 서비스’를 검색하거나, 모바일 Npay 부동산 메인 화면에서 ‘우리집 등록하기’를 누르면 이용할 수 있다.

‘우리집’을 등록하면 Npay 부동산 홈의 ‘MY’ 탭에서 해당 부동산의 ▷최신 시세 ▷실거래가 ▷매물 정보 ▷단지 공지사항 등을 확인할 수 있다. 이 페이지에서 ‘관리비 정기납부 신청하기’를 클릭하면 납부일 하루 전날 Npay 머니·포인트로 자동 납부되며, 완료 후에는 네이버 앱 알림도 받을 수 있다.

서비스 출시를 기념한 이벤트도 함께 진행된다. 내달 10일까지 정기납부를 신청하고 관리비 납부를 완료하면 Npay 포인트 5000원을 지급하며, 연말까지 정기납부로 결제한 금액의 0.3%를 포인트로 적립해 준다.