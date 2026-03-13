가업승계·기업승계형 M&A 원스톱 자문 서비스 중소형 M&A 시장 활성화 지원 ‘기업승계 매트릭스’ 가동

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한투자증권은 기업승계형 중소·중견기업(SME; Small and Medium Enterprises) 인수합병(M&A) 자문 서비스 강화를 위해 국내 중소형 M&A 자문 기업 브릿지코드와 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이를 통해 기업 오너 고객을 대상으로 가업승계 과정에서 발생하는 제반 업무, 친족 승계가 어려운 기업을 위한 제3자 기업승계형 M&A 자문 서비스를 체계적으로 제공할 계획이다. 기업의 생애주기와 오너의 니즈를 고려한 금융, 세무, 지배구조, M&A 실행까지 연계하는 맞춤형 솔루션을 제공한다.

특히, 신한투자증권은 지속가능한 생산적금융을 위해 기업공개(IPO) 중심의 제한적인 자본시장 회수구조를 다변화해 중소형 M&A라는 새로운 ‘회수-재투자’ 경로를 마련할 방침이다.

브릿지코드는 중소·벤처기업을 중심으로 IT기반 M&A 자문 및 솔루션에 강점을 가진 기업으로, 신한금융그룹의 엑셀러레이터인 신한퓨처스랩의 동문기업으로 활동했다.

신한투자증권은 또, 정부가 지난해 12월 24일 발표한 ‘기업승계형 M&A 활성화’ 정책 방향에도 그룹 차원에서 적극 대응할 계획이다. 이를 위해 그룹 내 은행, 증권(신한Premier, CIB) 등 각 기능을 연결하는 ‘기업승계 매트릭스(Matrix)’ 1단계를 은행과 증권 애자일 조직 중심으로 구성해 운영한다.

향후 정책·금융·민간 부문의 전문 역량이 결합된 기업승계 지원 생태계 조성에 기여하는 민간 ‘기업승계 지원센터’ 역할도 수행할 계획이다.

신한투자증권은 이번 MOU를 계기로 오너 고객에게 안정적인 승계 방안을, 자본시장에는 생산적금융의 선순환 구조를 제공하는 ‘이중 가치’를 창출하겠다는 목표다.

신한투자증권 관계자는 “기업승계는 단순한 소유권 이전이 아니라 기업의 지속과 산업 경쟁력, 자본시장의 건강이 직결된 문제”라며 브릿지코드와의 협업을 통해 중소·중견기업이 다음 세대로 자연스럽게 이어질 수 있도록 실질적인 해법을 제시하겠다”고 말했다.