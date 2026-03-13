[헤럴드경제=한지숙 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 독도가 일본 영토라는 인식을 국제사회에 확실히 알릴 것이라고 밝혔다.

교도통신의 지난 12일 보도에 따르면 다카이치 총리는 이날 중의원 예산위원회에서 독도에 대해 이같이 말했다.

혼슈 서부 시마네현이 개최하는 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) ’에 각료 파견과 관련해서는 “언젠가 실현하기 위해 환경을 만들어 가고자 한다”고 말했다.

다카이치 총리는 지난해 집권 자민당 총재 선거 당시 ‘다케시마의 날’ 행사에 일본 정부가 차관급 정무관보다 격이 높은 각료가 나가도 좋을 것이라고 언급했다.

하지만 지난달 22일 열린 올해 ‘다케시마의 날’에는 관행에 따라 정무관을 파견했다.

당시 후루카와 나오키 내각부 정무관은 독도에 대해 “역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 명백히 일본 고유 영토”라며 억지 주장을 되풀이했다.

자민당에서는 아리무라 하루코 총무회장이 자민당 3대 요직을 맡은 인사 중에는 처음으로 ‘다케시마의 날’에 참석했다. 자민당 3대 요직은 간사장, 총무회장, 정무조사회장이다.

일본 언론은 다카이치 내각이 정무관을 파견한 것은 한일관계 개선 기조를 반영한 조치라고 해설하면서 일본 내 보수층이 반발할 우려도 있다고 분석했다.

대통령실은 이에 대해 “독도에 대한 영유권 분쟁은 존재하지 않는다”라며 “일본의 어떠한 부당한 주장에도 단호하고 엄중히 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.