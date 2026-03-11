2차 종합특검팀 1호 인지 사건 “관련자 참고인 조사도 할 계획”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 김명수 전 국군 합동참모본부 의장을 비롯한 전직 합참 관계자들을 내란 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다. 특검팀의 ‘1호 인지 사건’이다.

특검팀은 이날 경기도 과천 특검사무실에서 첫 언론브리핑을 열었다. 지난달 25일 현판식을 열고 본격적인 수사에 돌입한 지 약 2주 만이다.

김지미 특검보는 “12·3 비상계엄 당시 합참 관계자들을 내란 중요임무 종사 혐의로 입건해 출국금지 조치했고, 조만간 관련자들에 대한 참고인 조사도 할 계획”이라고 밝혔다.

김 특검보는 국가수사본부로부터 1차로 이첩받은 20여건의 사건의 기록을 검토해 배분하고, 수사에 착수했다고 밝혔다. 주요 수사 대상은 12·3 비상계엄 기획·준비 관련 의혹, 무장헬기 위협 비행 등을 통해 북한의 도발을 유도하려 했다는 외환 의혹, 김건희 여사의 국정·인사 개입 등 총 17개 의혹이다.

특검팀은 현재까지 권창영 특검과 특검보 4명을 비롯해 파견 공무원 등 총 112명 규모로 인력을 편성한 상태다. 파견 검사는 현재 5명이 출근 중이고, 다음주 8명의 검사가 추가로 합류할 예정이라고 한다.

김 특검보는 “경찰, 국방부, 검찰에서 파견을 받아서 일하고 있다”며 “나머지 (특검)법상 할당된 인원에서 남은 인원도 추가로 요청할 계획에 있다”고 설명했다.