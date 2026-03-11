“검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸여”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정성호 법무부 장관이 11일 ″법무부 장관으로서 공소취소를 지휘할 의도도, 생각도 없다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 오후 경기도 정부과천청사에서 퇴근하는 길에 취재진을 만나 “황당한 얘기”라며 이같이 밝혔다. 앞서 MBC 기자 출신 장인수씨는 전날 김어준씨의 유튜브 방송에 출연해 정부 고위 인사가 검사들에게 이재명 대통령 사건 공소를 취소해달라고 요구했다고 주장한 바 있다.

정 장관은 “취임 후에 많은 검사를 만나 ‘국민들이 검찰을 불신하고 있다’ ‘국민 신뢰를 다시 찾아야 한다’고 했고, 이 과정에서 보완수사와 관련된 얘기도 들었다”면서 “어디에서 문제가 됐는지 어떤 경위로 문제가 됐는지 조사한다는 게 웃긴 일 아니겠느냐”고 했다.

정 장관은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에도 “저는 검사들에게 특정사건 관련 공소취소에 대하여 말한 사실이 없고, 보완수사권과 연관지어 메시지나 문자를 전달한 사실도 없다”고 적었다.

정 장관은 “최근 제기된 황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다”며 “다시 건설적인 개혁의 논의에 집중하길 바라는 마음으로 분명히 말씀드린다”고 했다.

그는 “제가 장관 취임 이후 일관되게 검사들에게 전한 바는 ‘검찰이 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 반성하고 변화할 것’, ‘개혁 국면에 동요말고 각자 원래 해야 할 임무에 최선을 다하라’는 것”이라며 “국민주권 정부의 검찰개혁은 ‘범죄로부터의 국민 안전’, ‘민생 안정’이 기준일 뿐”이라고 강조했다.

이어 “오직 국민 인권 보호 역할에 충실한 검찰로 만드는 것을 목표로 한다”며 “그 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다”고 했다.

정 장관은 “자신들의 생각과 다르다 하여, 전 국민이 숙의해야 할 검찰개혁 담론에 음모론이라는 매우 부적절한 주장을 꺼내고 합리적 토론이 이루어져야 할 공론장을 분열과 갈등에 빠지게 하는 것은 안타까운 일”이라며 “검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것”이라고 적었다.