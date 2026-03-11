[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초시의 2025년 관광소비액이 2024년 대비 269억 원 증가해 도내 시군 중 증가 규모 1위를 차지한 것으로 나타났다.

고려대 융합연구원 디지털혁신연구센터(센터장 이영환)가 한국관광공사 데이터랩과 강원관광재단 빅데이터를 활용해 분석한 결과, 속초시의 2025년 관광 소비 규모는 약 6484억 원으로 도내 시군 가운데 3위를 기록했다. 관광 소비 증가액이 1위를 기록했다.증가율도 4.32%로 도내 상위권(5위)으로 분석돼 주요 관광도시 가운데에서도 소비 성장세가 두드러지는 것으로 나타났다.

관광객 유입 측면에서도 성장 흐름이 확인됐다. 속초시는 2025년 외지인 관광객 약 2,600만 명으로 도내 시군 가운데 3위를 기록했다.

전년 대비 122만 명 증가해 증가 규모는 2위로 분석됐다. 외지인 관광객 증가율도 4.94%로 상위권(5위)을 기록했다. 외국인 관광객 증가 규모도 도내 3위로 나타나 속초시가 내국인 중심 관광지에서 국제적 관광지로 입지를 넓히는 것으로 분석됐다.

특히 속초시는 주민 1명당 약 326명의 관광객이 방문하는 구조로 나타나 강릉·원주·춘천 등 주요 도시보다 높은 관광 집중도를 보였다. 이는 도내 주요 도시 가운데 인구 대비 관광객 유입이 높은 관광 특화 도시 구조를 보여주는 결과로 해석된다.

속초시는 관광 산업 성장 성과가 지역 주민에게도 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 관광산업과 지역사회 상생 정책을 함께 추진할 계획이다. 관광 수입을 활용한 공영주차장 확충, 관광지 환경 개선, 지역 상권 활성화 등 주민 체감형 관광 정책을 통해 관광 성과를 지역사회와 공유한다는 방침이다.

이병선 속초시장은 “이번 관광 빅데이터 분석 결과는 속초 관광이 양적 성장뿐 아니라 소비와 체류 측면에서도 성장하고 있음을 보여주는 의미 있는 결과”라고 했다.