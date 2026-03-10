검찰, 40대 한국인 남편에게 징역 3년 구형

[헤럴드경제=한지숙 기자] 태국인 아내의 얼굴에 끓는 물을 부어 중화상을 입힌 한국인 남편에게 검찰이 징역 3년을 구형했다.

10일 법조계에 따르면, 의정부지법 형사 12단독(김준영 판사)의 심리로 열린 재판에서 검찰은 태국인 아내의 얼굴에 끓는 물을 부은 혐의(특수상해)로 기소된 40대 남성 A씨에게 이같이 선고해 달라고 재판부에 요청했다.

공소사실에 따르면 A씨는 지난해 12월 3일 정오께 의정부시 호원동의 한 아파트에서 잠들어 있던 30대 태국인 아내 B씨의 얼굴과 목 등에 전기주전자로 끓인 물을 부은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

피해자 B씨 측은 A씨가 범행 직후 “다른 남자를 만날까 봐 얼굴을 못생기게 만들고 싶었다”며 “돌봐줄 테니 관계를 유지해 달라”는 취지의 말을 했다고 진술했다.

이에 대해 A씨는 수사 과정에서 “넘어지면서 실수로 끓는 물을 쏟았다”며 혐의를 부인해 왔지만, 이날 재판에서는 모든 공소사실을 인정한다며 고개를 숙였다.

A씨 측은 “사건 직후 아들에게 부끄럽고 사건을 저지른 두려움 때문에 거짓말을 했다”며 수사를 받을 때 혐의를 부인한 진술서 등 증거에 대해 부동의하기도 했다.

A씨는 최후 진술에서 “목숨보다 아끼는 아내를 아프게 했다”며 “이런 나쁜 남편을 용서해준 아내에게 무릎을 꿇고 사죄하며 홀로 남은 아들과 투병 중인 (A씨의) 아버지를 고려해 선처해 달라”며 울먹였다.

재판장은 A씨의 최후 진술을 듣고 “자고 있는데 누가 피고인 얼굴에 끓는 물을 부으면 어떨 것 같습니까?”라고 질책했다.

재판장은 피해자에게 직접 진의를 물으려 했으나 피해자가 재판장에 나오지 않아 하지 못했다. 재판부는 피해자와의 연락 여부, 거주 상황을 묻기도 했다.

A씨 측은 피해자인 아내가 처벌을 원하지 않는다는 탄원서를 냈다며 이를 재판부에 제출했다.

재판부는 “일단 현재까지 진행 상황을 토대로 판단하되 필요하면 추가 절차를 진행하겠다”고 심리를 마쳤다.

선고 기일은 오는 4월 7일로 예정됐다.

한편 이 사건은 B씨가 사건 직후 지인을 통해 태국인 페이스북 그룹에 피해 사실을 알리면서 태국 현지 언론에도 보도됐다.

타니 쌩랏 주한 태국대사도 영사 직원들과 함께 B씨가 입원한 병원을 찾아 위로의 뜻을 전했으며, 향후 병원·경찰·통역사 등과의 연락 및 지원을 지속하겠다고 밝혔다.