1월 전국 거래량 3366건 기록 수도권·지방 모두 증가 흐름 아파트 대출규제로 수요이동

올해 1월 전국 오피스텔 거래량이 3000건을 넘어 전년 동월 대비 60% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 수도권과 지방 모두 거래 증가 흐름을 보였다.

9일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 2026년 1월 전국 오피스텔 거래량(개인 거래 기준)은 3366건으로 집계됐다. 지난해 1월(2033건) 대비 65.6% 증가한 것이다. 수도권은 2374건, 지방은 992건으로 각각 63.5%, 70.7% 늘었다.

면적별로 보면 소형이 여전히 거래의 중심을 이루고 있지만 증가율은 중대형 구간에서 더욱 크게 나타났다. 20~40㎡(전용면적) 소형은 1830건으로 전체 거래의 54.4%를 차지했다.

다만 60~85㎡ 미만의 중대형 오피스텔 거래는 542건으로 전년 동월(239건) 대비 126.8% 증가했으며, 85㎡ 이상 대형도 41건에서 133건으로 3배 이상(+224.4%) 늘었다.

아파트 대출 규제 강화로 자금 조달이 어려워진 일부 실수요자들이 상대적으로 진입 부담이 낮은 중대형 오피스텔로 눈을 돌리는 흐름이 반영된 것으로 풀이된다.

수도권에서는 서울·경기·인천 전반에서 거래가 늘어난 가운데 서울이 1083건으로 가장 많았고 경기 1007건, 인천 284건 순으로 나타났다.

세부 지역별로는 경기도 성남시 분당구가 128건으로 수도권 내 단일 지역구 가운데 가장 많은 거래를 기록했다. 분당구 일대는 정자동과 판교테크노밸리를 중심으로 IT·게임 기업 등이 밀집해 있어 직주근접 수요가 꾸준히 유입되는 지역이다. 개별 단지로는 정자동 ‘정자동3차푸르지오시티’ 25.29㎡가 2억1000만원에 거래됐으며, 대장동 ‘판교디오르나인’ 84.99㎡는 8억원 중후반대에서 거래됐다.

서울에서는 여의도 금융업무지구와 인접한 영등포구(106건)가 가장 많은 거래를 기록했고, 잠실·문정 법조·유통 업무지구가 위치한 송파구(93건), DMC와 공덕역 일대 미디어·업무 밀집 지역인 마포구(80건), 관악구(78건), 마곡 LG사이언스파크 등 업무단지를 끼고 있는 강서구(72건) 순으로 주요 업무지구 인근에서 거래가 활발했다. 인천은 미추홀구(78건), 연수구(56건), 부평구(51건) 등에서 거래가 많았다.

지방에서는 부산광역시가 244건으로 가장 많은 거래를 기록했다. 부산 내에서는 해운대구(52건), 부산진구(40건), 수영구(24건) 일대에서 거래가 상대적으로 많았다. 부산은 2025년 하반기부터 주택시장 회복 움직임이 일부 선호 지역을 중심으로 나타나면서 오피스텔 시장에서도 유사한 흐름이 이어지는 것으로 보인다.

그 뒤로 경남(135건), 대구(80건), 대전(76건), 충남(71건) 순으로 거래가 이어졌다. 이들 지역은 산업단지나 연구개발 거점 등이 형성된 도시를 중심으로 직주근접 수요가 꾸준히 유입되며 오피스텔 매매거래를 이끈 것으로 분석된다. 특히 대전은 대덕연구개발특구를 중심으로 연구기관과 기업이 밀집해 있어 안정적인 배후 수요가 형성된 지역으로 꼽힌다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “전국 오피스텔 거래 증가의 배경에는 아파트 대출 규제 강화에 따른 수요 이동이 영향을 미친 것으로 분석된다”며 “오피스텔은 비주택으로 분류돼 토지거래허가구역 내에서도 상대적으로 대출 규제가 완화된 구조가 유지되면서 일부 매수 수요가 오피스텔로 이동하는 모습”이라고 말했다.

다만 그는 “오피스텔은 아파트 대비 환금성이 낮고 장기적인 가격 상승 여력이 제한적인 만큼 입지와 임대 수요가 검증된 단지를 중심으로 선별적인 접근이 필요하다”고 덧붙였다. 신혜원 기자