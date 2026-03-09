최종 발행 4000억원으로 증액, 금리 4.20% 결정

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융지주가 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 두 배에 가까운 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 최근 미국·이란 전쟁 등 지정학적 리스크로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 투자 수요가 몰리면서 자본시장 조달 여건의 안정성을 확인했다는 평가다.

신한금융은 지난 6일 진행한 신종자본증권(조건부자본증권·5년 콜옵션) 수요예측에서 신고금액 2700억원의 약 두 배인 5290억원 규모의 기관투자자 주문을 확보했다고 9일 밝혔다. 이에 따라 최종 발행 규모는 4000억원으로 증액됐으며 발행 금리는 4.20%로 결정됐다.

이번 발행은 4대 금융지주 가운데 올해 처음으로 진행된 조건부자본증권 발행이다. 특히 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 확대된 상황에서도 기관투자자의 투자 수요가 견조하게 유지되며 국내 자본시장의 안정성과 금융기관에 대한 신뢰가 재확인됐다는 평가도 나온다.

신한금융은 직전 발행에서도 낮은 금리로 자본 조달에 성공한 바 있다. 지난해 발행 당시에는 글로벌 긴축과 금리 인상 사이클 속에서도 2021년 8월 이후 최저 수준인 3.26% 금리로 신종자본증권을 발행했다.

신한금융 관계자는 “앞으로도 적극적인 시장 소통과 선제적인 자본·유동성 관리로 금융시장 안정에 기여하겠다”며 “안정적인 자본 기반을 바탕으로 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 이어가겠다”고 말했다.