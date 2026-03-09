[헤럴드경제=김주리 기자] 미국과 이스라엘의 폭격으로 이란 수도 테헤란 주변의 주요 석유저장 시설이 폭발하면서 테헤란에 독성가스가 퍼지고 ‘기름비’가 내렸다.

7일(현지시간) 이란 IRNA통신 등에 따르면 밤부터 8일 새벽까지 테헤란 북서부 주요 연료보급 기지인 샤흐런 석유저장소와 남부 정유단지 레이 지역의 연료 저장고, 서쪽 외곽 카라지 등의 연료 저장시설이 집중 공습을 받았다.

이들 탱크가 폭격 뒤 폭발하면서 유독 가스가 대량으로 분출됐다.

테헤란시 당국은 “석유 탱크가 폭발해 유독한 탄화수소와 황, 질소산화물 화합물이 대기와 구름에 대규모로 퍼지고 있다”며 “비가 내린다면 아주 위험한 강산성 비가 될 것”이라고 우려했다.

이란 상황을 전하는 사회관계망서비스(SNS)엔 8일 테헤란에 짙은 먹구름이 끼고 검은색 ‘기름비’가 내린다는 글과 사진이 게시됐다.

모하마드 사데그 모타마디안 테헤란주 주지사는 8일 “(석유 저장고의) 화재 이후 테헤란의 오염 지수가 증가하고 있다”며 주의를 당부했다.

테헤란주는 또 이번 석유 저장고 공격으로 연료 공급이 부족해지자 1회 주유 한도를 30L에서 20L로 제한했다.

모타마디안 주지사는 “주유량 감축은 2∼3일 정도만 임시로 적용될 것”이라며 “이전으로 곧 원상회복될 것”이라고 말했다.