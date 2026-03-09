150가지 전용 페인트 출고 대기 고객 대상 장기 시승 등 혜택 제공

[헤럴드경제=정경수 기자] BMW 코리아가 럭셔리 클래스 고객을 위한 맞춤형 주문 서비스 ‘BMW 인디비주얼’ 프로그램을 확대 운영한다고 9일 밝혔다.

BMW 인디비주얼은 고객이 외장 색상, 실내 소재, 트림 등을 직접 선택해 자신만의 차량을 구성할 수 있는 맞춤형 서비스로, 2024년 국내에 처음 도입된 이후 고객들의 높은 관심을 받아왔다.

이번 확대 운영을 통해 기존 약 2만2000개 수준이던 옵션 조합은 최대 30만개까지 늘어났다. 특히 모델별로 150가지의 BMW 인디비주얼 페인트 색상이 제공돼 고객은 미세한 색상 차이까지 선택하며 개성을 차량에 반영할 수 있다.

해당 프로그램은 BMW 럭셔리 클래스 최상위 모델인 ▷750e xDrive ▷i7 xDrive60 ▷i7 M70 xDrive ▷X7 M60i xDrive ▷XM 레이블 등 5개 모델에 적용된다. 고객은 외장색과 익스테리어 라인, 인테리어 트림, 시트 소재 및 색상, 휠 디자인 등 다양한 항목을 조합해 차량을 구성할 수 있다.

또한 차량 계약 후 출고까지 대기 기간 동안 다양한 사전 혜택도 제공한다. 고객은 주문한 차량과 동일한 시리즈 모델을 장기 시승할 수 있으며, ‘BMW 엑설런스 라운지’와 ‘BMW 레이디스 챔피언십’ 등 주요 행사에 초청된다. 이와 함께 파인다이닝 식사권 등 BMW 럭셔리 고객 프로그램인 ‘BMW 엑설런스 클럽’ 혜택도 출고 전부터 체험할 수 있다.

차량 인도 과정에서도 차별화를 강화했다. 출고 전에는 BMW 인디비주얼 전담 팀이 차량을 직접 검수하며, 전시장 이동 시에는 밀폐형 탁송 트럭을 이용해 운송한다.

BMW 인디비주얼 프로그램은 현재 전국 7개 전시장에서 운영되고 있으며, BMW 코리아는 향후 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 운영 전시장을 단계적으로 확대할 계획이다.