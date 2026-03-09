[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 인공지능(AI)·디지털 인재 양성에 나선다.

인천시는 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 실무형 교육 거점인 ‘ICT이노베이션스퀘어(ICT Innovation Square)’ 구축사업에 필요한 국비를 확보했다.

ICT이노베이션스퀘어는 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원, 지자체, 지역SW진흥기관이 공동으로 추진하는 사업이다.

전국 5개 권역에서 인공지능, 블록체인, 데이터, 사물인터넷 등 디지털 신기술 역량을 갖춘 실무형 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 인재 양성을 목표로 한다.

올해에는 인프라 구축 일환으로 사업비 15억 원(국비 12억 원, 시비 3억 원)이 투입되며 조성된 인프라를 기반으로 사업을 확대 운영해 나갈 계획이다.

시는 인천테크노파크를 사업 주관기관으로 선정하고 8월 개소 목표로 ICT콤플렉스 1개소와 교육장 2개소를 조성한다.

거점 역할을 맡는 ICT콤플렉스는 남동구 소재 인천교직원공제회 인천회관 3층을 리모델링해 인공지능 전환(AX) 오픈랩, 인공지능 전환(AX) 실습교육장, 오픈라운지 등 공간으로 구축한다.

미추홀교육장은 미추홀구 소재 인천IT타워 16층에, 송도교육장은 연수구 소재 인천글로벌캠퍼스 지하 1층에 각각 마련된다.

시는 디지털신기술 분야의 실무형 교육을 통해 기업 재직자, 구직자, 대학생, 예비 창업자의 역량 강화를 지원하고 전문가 세미나, 인공지능 전환 인식확산 특강, 인공지능 전환 실무 컨설팅 등 수요자 맞춤형 프로그램도 함께 제공한다.